HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công nghệ trữ tuyết mới

Phương Nam |

Công ty Taiyo Kogyo, có trụ sở tại thành phố Osaka (Nhật Bản), vừa phát triển công nghệ mới giúp lưu giữ tuyết thời gian dài trong mùa hè. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty SnowBiz, đơn vị chuyên nghiên cứu sử dụng tuyết, Taiyo Kogyo đã đưa thử nghiệm một loại tấm bạt 4 lớp bằng vải không dệt và giấy bạc (ảnh).

Công nghệ trữ tuyết mới- Ảnh 1.

TIN LIÊN QUAN

Cấu tạo các lớp bao gồm lớp phản xạ ánh sáng mặt trời và giảm bức xạ nhiệt, lớp ngăn nước mưa, lớp cách nhiệt - giữ ấm và lớp giữ lạnh. Vật liệu cách nhiệt và chống thấm được Taiyo Kogyo xử lý đặc biệt tại nhà máy và ép thành một tấm duy nhất.

Đây là loại bạt đặc biệt có khả năng tăng hiệu suất cách nhiệt, giúp giữ tuyết trong thời gian dài mà không bị tan. Chính quyền thành phố Minami-Uonuma ở tỉnh Niigata đã mua thử nghiệm một tấm bạt có kích thước đủ để che phủ một núi tuyết với diện tích đáy là 15m 2 và cao 7m, với chi phí ban đầu khoảng 5 triệu yen (khoảng 33.800USD). Ngay cả khi tính chi phí lắp đặt hệ thống dẫn năng lượng lạnh từ núi tuyết vào tòa thị chính, tổng mức đầu tư ban đầu cũng chỉ bằng khoảng 1/5 chi phí xây dựng một kho trữ tuyết.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại