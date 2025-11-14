Trung Quốc vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm diều phát điện lớn nhất thế giới, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ khai thác năng lượng gió ở tầng cao, một lĩnh vực được xem là biên giới mới của năng lượng tái tạo.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), thử nghiệm được tiến hành tại khu tự trị Nội Mông (Alxa Left Banner), với diều có diện tích tới 5.000 m2. Đây là dự án nghiên cứu cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc tập trung vào khai thác sức gió ở độ cao lớn, do Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc (China Energy Engineering Corporation) phát triển.

Trong quá trình thử nghiệm, khinh khí cầu nâng diều lên độ cao khoảng 300 mét, nơi gió ổn định và mạnh hơn nhiều so với mặt đất. Khi diều mở ra, nó kéo hệ thống cáp nối với máy phát điện đặt trên mặt đất, biến động năng của gió thành điện năng. Hệ thống này không cần cột tháp hay cánh quạt khổng lồ như tuabin gió truyền thống, mà gồm diều, dây kéo và thiết bị dưới đất, hoạt động như một “cỗ máy bay” nhẹ, bền, tận dụng dòng gió tầng cao.

Các chuyên gia cho biết năng lượng gió tầng cao có tốc độ gió nhanh, ổn định và mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với nguồn gió gần mặt đất. Nhờ đó, hiệu suất phát điện liên tục và ổn định hơn.

Theo kết quả thử nghiệm, diều 5.000 m2 và các mẫu nhỏ hơn (1.200 m2 mỗi chiếc) đều thực hiện thành công các bước triển khai, thu hồi và chuyển đổi năng lượng ổn định. “Chúng tôi đã hoàn thành thử nghiệm mở diều lớn nhất thế giới và thu thập dữ liệu quan trọng cho thiết kế, đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ thống hoàn chỉnh và tiêu chuẩn hóa trong tương lai,” Cao Lun, giám đốc kỹ thuật của dự án, chia sẻ.

So với các trang trại điện gió truyền thống, hệ thống diều phát điện có thể tiết kiệm tới 95% diện tích đất, giảm 90% lượng thép sử dụng và hạ chi phí phát điện khoảng 30%. Một hệ thống diều 10 megawatt có thể tạo ra 20 triệu kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp năng lượng cho 10.000 hộ gia đình.

Huo Shaolei, chuyên gia cao cấp của Tập đoàn Tư vấn Kỹ thuật Điện lực Trung Quốc, cho biết nhóm nghiên cứu sẽ mở rộng thử nghiệm nhiều cụm diều bay cùng lúc và bắt đầu giai đoạn phát điện thực tế vào cuối năm sau.

Theo Interesting Engineering