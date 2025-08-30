Công nghệ AI giúp UAV 'miễn nhiễm' tác chiến điện tử

Các chuyên gia Nga đã phát triển một công nghệ tự động giữ mục tiêu bằng AI, cho phép máy bay không người lái tự tấn công mà không cần sự can thiệp của người điều khiển và hoàn toàn miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử (EW). Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng chia sẻ với hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi đã liên kết các máy bay không người lái thông thường với kênh điều khiển vô tuyến và video analog để vượt qua tác chiến điện tử của đối phương. Tất cả những mẫu thiết bị mới đều được trang bị công nghệ giữ mục tiêu tự động với trí tuệ nhân tạo".

"AI được tích hợp vào máy bay không người lái, cho phép UAV tự dẫn đường đến mục tiêu mà không cần sự tham gia của người điều khiển. Công nghệ này giúp phương tiện trở nên miễn nhiễm với tác động từ hệ thống tác chiến điện tử".

"Nếu đã bắt được mục tiêu, máy bay không người lái sẽ tự cơ động đến đó, ngay cả khi kênh video hoặc hệ thống điều khiển ngừng hoạt động. Chính nhờ máy bay không người lái Boomerang với khả năng giữ mục tiêu tự động bằng AI mà Chasov Yar đã được kiểm soát", nguồn tin của cơ quan thông tấn này cho biết.

Trí tuệ nhân tạo khiến máy bay không người lái Nga đặc biệt đáng sợ.

Theo nguồn tin, quá trình sản xuất hàng loạt các thiết bị như vậy đã được thiết lập trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025.

"Việc sản xuất hàng loạt phương tiện như vậy đã bắt đầu từ tháng 11/2024 đến tháng 3/2025. Đối với phiên bản AI đó, cần có một tính năng 'tặng quà', đó là camera video sẽ bám vào vật thể nếu, ví dụ một mục tiêu tương phản như xe bọc thép hoặc hầm trú ẩn nổi bật trên nền môi trường".

"Công việc được thực hiện từ một máy bay không người lái ở khoảng cách 200 m. Trên các phiên bản UAV Boomerang mới, với sự trợ giúp của tính năng tự động giữ mục tiêu, chúng tôi có thể chụp khu vực cách xa 1 km và khi UAV tiếp cận, thậm chí có thể điều chỉnh điểm đánh dấu - chọn dải xích xe tăng bên trái hoặc bên phải, vị trí trên tháp pháo, cửa sổ tòa nhà"...

"Nếu trước đây cần phải thoát khỏi chế độ lái tự động để thực hiện công việc này, thì bây giờ không cần thao tác nói trên nữa", người đối thoại của TASS lưu ý.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng chức năng giữ mục tiêu tự động bằng AI giúp tiết kiệm pin của máy bay không người lái ít nhất 25%: "Con số này cao hơn so với người điều khiển giàu kinh nghiệm nhất".