Công nghệ 2/7: Microsoft ra mắt hệ thống AI y tế chẩn đoán đúng 85,5%

Microsoft hé lộ AI y tế chẩn đoán chính xác gấp 4 lần bác sĩ

Microsoft vừa công bố hệ thống trí tuệ nhân tạo mới mang tên AI Diagnostic Orchestrator, được khẳng định là có khả năng chẩn đoán bệnh chính xác gấp bốn lần so với các bác sĩ có kinh nghiệm. Trong một thử nghiệm với 304 ca bệnh phức tạp được lựa chọn từ tạp chí New England Journal of Medicine, AI đạt tỷ lệ chẩn đoán đúng 85,5% khi kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI.

Nhân viên y tế dùng AI để hỗ trợ nghiên cứu y học. (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, nhóm 21 bác sĩ từ Mỹ và Anh, với kinh nghiệm từ 5 đến 20 năm, chỉ đạt độ chính xác trung bình khoảng 20%. Các ca bệnh được xử lý theo đúng quy trình thực tế tại bệnh viện, từ việc hỏi bệnh, chỉ định xét nghiệm cho đến loại trừ khả năng và đưa ra kết luận.

Microsoft cũng nhấn mạnh, AI giải quyết các ca bệnh với chi phí thấp hơn đáng kể, mở ra khả năng cắt giảm lượng lớn lãng phí trong hệ thống y tế – vốn chiếm tới 25% tổng chi tiêu y tế tại Mỹ theo một số ước tính. Dù kết quả gây ấn tượng mạnh, Microsoft khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế bác sĩ.

Công ty cho rằng, công việc lâm sàng không chỉ là chẩn đoán mà còn yêu cầu sự đồng cảm, kỹ năng giao tiếp và khả năng xây dựng lòng tin – điều mà AI chưa thể làm được. CEO mảng AI của Microsoft, ông Mustafa Suleyman, mô tả thử nghiệm này là “một bước tiến lớn hướng tới trí tuệ siêu việt trong y học”, đồng thời khẳng định các ca bệnh trong nghiên cứu đều thuộc nhóm khó nhất mà bác sĩ có thể gặp phải.

Google tiêu thụ lượng điện gấp đôi trong 4 năm

Lượng điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu Google đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng bốn năm, theo báo cáo bền vững mới nhất của công ty.

Năm 2024, các trung tâm dữ liệu của Google dùng tới 30,8 triệu megawatt-giờ điện, chiếm 95,8% tổng tiêu thụ điện của tập đoàn, so với 14,4 triệu vào năm 2020. Dù đã cải thiện hiệu suất vận hành gần sát mức lý tưởng (PUE = 1,09), tốc độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng phục vụ AI và điện toán đám mây khiến nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ này mà vẫn giữ cam kết sử dụng điện không phát thải carbon, Google đang đầu tư vào loạt dự án năng lượng như địa nhiệt, điện hạt nhân (cả nhiệt hạch và phân hạch) và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhiều nguồn năng lượng “sạch” này vẫn cần thời gian dài để triển khai, khiến Google đang phải mua hàng loạt dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư lên tới 20 tỷ USD để bù đắp trước mắt.

Bước tiến mới trong vận chuyển hydro đảm bảo an toàn tối đa

Việc vận chuyển hydro trên quy mô lớn đang đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, đặc biệt là do tính chất phân tử nhỏ khiến khí hydro dễ rò rỉ và yêu cầu nghiêm ngặt về độ kín cũng như độ bền của đường ống. Ngoài ra, hiện tượng “giòn hydro” có thể xảy ra ở các ống thép truyền thống, gây nguy cơ nứt vỡ và mất an toàn.

Đường ống dẫn hydro linh hoạt giúp đảm bảo an toàn cho việc cung cấp hydro xanh quy mô lớn. (nguồn Chinadaily)

Để giải quyết vấn đề này, Công ty Jiangsu Zhengdao Ocean Technology (ZTOC) hợp tác với các viện nghiên cứu như Đại học Dầu khí Trung Quốc, tập trung phát triển thế hệ ống dẫn composite nhiệt dẻo linh hoạt. Loại ống này có khả năng chịu áp suất cao, chống ăn mòn, và đảm bảo độ kín khí trong điều kiện khắc nghiệt.

Các sản phẩm do ZTOC phát triển được thử nghiệm và đưa vào vận hành tại nhiều khu công nghiệp sản xuất hydro xanh, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo và các trạm tiếp nhiên liệu hydro tại cảng. Theo ông Wei Yi, Ủy viên phát triển chiến lược của ZTOC, việc xây dựng một “động mạch năng lượng” chuyên biệt cho hydro là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho hệ thống năng lượng sạch trong tương lai.