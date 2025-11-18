Cộng đồng mạng xôn xao tin nhắn phạt nguội nộp gấp của CSGT

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao tin nhắn phạt nguội được gửi qua tin nhắn điện thoại kèm theo đường link.

Một người dùng mạng xã hội chụp tin nhắn đăng lên mạng xã hội, tin nhắn có nội dung: "Công an giao thông Hồ Chí Minh: Bạn có hình phạt vi phạm cần được xử lý kịp thời. Để biết chi tiết vui lòng kiểm tra".

Bên dưới bài đăng này rất nhiều người khác khẳng định cũng nhận được tin nhắn tương tự như vi phạm tốc độ cần nộp phạt trong 24 giờ, công an đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Các tin nhắn gửi về điện thoại yêu cầu nộp phạt nguội gấp

Đáng chú ý, khi người dùng nhấp vào đường link đính kèm thì hiện ra số tiền cần nộp phạt với yêu cầu nộp phạt qua thẻ tín dụng. Tin nhắn này yêu cầu điền đầy đủ thông tin họ tên, số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật...

Hầu hết các bình luận đều đưa ra lời khuyên không nên nhấp vào các đường link vì dễ bị dính mã độc và tin tặc sẽ tấn công điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử thông qua các mã độc này.

Tra cứu phạt nguội an toàn

Liên quan đến vấn đề tra cứu phạt nguội, vừa qua Công an TP HCM đã phát thông báo hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản VNeTraffic.

Đây là ứng dụng di động được Bộ Công an phát triển, nhằm cung cấp một kênh giao tiếp hiện đại, hiệu quả giữa công dân và lực lượng cảnh sát giao thông.

Ứng dụng không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm giao thông mà còn giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nhấp vào đường link lạ

Người dùng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thông qua căn cước công dân và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS. Để cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic phục vụ tra cứu phạt nguội, phản ánh vi phạm giao thông từ ngày 1-1-2025, người dân thực hiện 4 bước.

Lựa chọn phiên bản Android hoặc IOS phù hợp với dòng máy điện thoại hệ điều hành Android hoặc iPhone. Lưu ý chỉ cài đặt App VNeTraffic trên 2 chợ ứng dụng là Google Play và Apple Store.

Sau đó mở ứng dụng chọn "Đăng ký tài khoản" trên giao diện chính.

– Đăng ký bằng 1 trong 2 cách: Quét mã QR trên Căn cước công dân gắn chíp hoặc Thẻ Căn cước (hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân). Điền thông tin cá nhân thủ công (họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại) và làm theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng mở ứng dụng và sử dụng số điện thoại/email và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập vào ứng dụng. Ứng dụng có nhiều tính năng, nếu muốn xem phạt nguội thì vào tính năng tra cứu phạt nguội, kết quả sẽ hiển thị chi tiết về thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, số tiền phạt và cơ quan xử lý.