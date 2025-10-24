Cộng đồng mạng tri ân các điều dưỡng liều mình cứu bệnh nhi khỏi kẻ truy sát

Vụ việc Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, trú xã Quế Phong, Nghệ An) cầm dao gọt trái cây xông vào phòng 305, khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tấn công người nhà bệnh nhân và điều dưỡng vào sáng 23/10 khiến dư luận bàng hoàng. Điều đáng sợ nhất là Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh với ý định ném qua cửa sổ.

Trong lúc hỗn loạn, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang lao vào để bảo vệ em bé, hứng trọn 11 nhát dao từ kẻ thủ ác . Hai điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung cũng bị thương nặng khi bảo vệ các bé cùng người nhà bệnh nhân.

Khi vụ việc được đưa tin, cộng đồng mạng lo lắng theo dõi tình hình sức khỏe của 3 nữ điều dưỡng. Đến tối cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết họ đã qua nguy kịch.

Sau khi được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Dưới các bài đăng, dòng trạng thái liên quan đến họ trên mạng xã hội là vô số bình luận bày tỏ cảm phục về sự dũng cảm, xả thân của các nữ điều dưỡng. Rất nhiều người bày tỏ lòng biết ơn đến các chị với giọng rưng rưng xúc động: " Cảm ơn các chị rất rất nhiều. Các chị không chỉ cứu mạng mấy đứa trẻ, mà còn cứu rất nhiều tâm hồn khác vì giúp lấy lại niềm tin yêu vào sự tốt đẹp, thánh thiện của con người"; "Các chị là bậc anh hùng thật sự, xin gửi đến chị Trang, chị Nhung, chị Hoài lòng biết ơn chân thành nhất".

"Ba chị như những người mẹ ban sự sống cho các em bé một lần nữa. Nếu các chị không có tinh thần 'thép' liều mình thì chắc chắn hậu quả sẽ thảm khốc hơn rất nhiều. Mong các chị mau khỏe"; "Khâm phục sự dũng cảm của mấy chị, với người lạ mà vẫn xả thân mình cứu giúp, đây chính là y đức và không phải ai cũng làm được điều này"...

Mai Chi viết: "Đúng là những người điều dưỡng xứng đáng với câu 'lương y như từ mẫu'. Những người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước đảm việc nhà, lại có tấm lòng nhân ái, bao dung, che chở cho mầm non của đất nước. Rất đỗi tự hào! Xin cảm ơn các chị đã che chở và cứu cháu bé qua khỏi bàn tay ác quỷ".

"Cứu người bằng cả mạng sống không còn là cách nói thậm xưng nữa rồi. Các chị điều dưỡng quá kiên cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn cho các em bé vừa chào đời. Tôi thật sự, vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ sự quả cảm của các chị. Các thiên thần áo trắng xứng đáng được tôn vinh mỗi ngày, không chỉ hôm nay".

Hồng My viết: "Việc bảo vệ cháu bé là như thế này phải rất là dũng cảm và sẵn sàng tinh thần hy sinh. Không phải ai đứng trước đối tượng tay cầm hung khí cũng dám lao vào để giằng co, bảo vệ sự sống quên mình. Các nữ điều dưỡng đúng là thiên thần áo trắng vừa tốt bụng, vừa sẵn sàng đứng lên chống lại cái ác, cái xấu".

Nhiều người bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng có hình thức khen thưởng xứng đáng dành cho 3 nữ điều dưỡng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

"Đọc tin các chị điều dưỡng đã qua khỏi cửa tử mà mình rưng rưng nước mắt; tưởng tượng ra cảnh các chị ôm chặt em bé trong lòng mặc cho tên ác thú đâm chém vẫn không buông tay, thật quá đỗi anh hùng. Mong đơn vị, cơ quan chức năng khen thưởng xứng đáng với sự hy sinh này", "Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương các nữ điều dưỡng và các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện kịp thời cứu nguy cho bệnh nhân và khống chế kẻ truy sát"...

Bên cạnh đó là những bình luận yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc tên Bàn Văn Vỹ: "Kẻ có hành vi điên cuồng và độc ác ấy phải bị xử thật nặng"; "Hành vi tàn độc tấn công cả trẻ em sơ sinh và bất cứ ai của tên Vỹ là không thể dụng thứ. Kính mong cơ quan chức năng sớm tìm hiểu rõ nguyên nhân và có án phạt cực nặng, mang tính răng đe để thành án lệ cho toàn xã hội".

Mở rộng hơn, không ít cư dân mạng bàn luận về việc bảo vệ an toàn cho đội ngũ điều dưỡng, y bác sĩ trong quá trình tác nghiệp. "Dạo này, xã hội có quá nhiều vụ hành hung nhân viên y tế. Tôi đề xuất Bộ Y tế nên có biện pháp tốt hơn để bảo vệ các thiên thần áo trắng, như mỗi bệnh viện cần phải có 1-2 công an túc trực, hoặc thuê đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp hơn để phản ứng nhanh nhất", Nguyễn Yến chia sẻ.

Hiếu Vũ bình luận: "Công việc của họ vốn tưởng chỉ phải chiến đấu với bệnh tật, ai ngờ còn phải chiến đấu với người nhà bệnh nhân nữa. Quá nhiều vụ việc thương tâm xảy ra khi đội ngũ nhân viên y tế không được bảo vệ an toàn, cần đẩy nhanh mạnh các biện pháp để giải quyết dứt điểm tình cảnh bạo lực trên".