HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố video trận đánh khốc liệt giành quyền kiểm soát Novouspenivske

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video trận đánh giành quyền kiểm soát tại Novouspenivske, Zaporozhye.

Công bố video trận đánh khốc liệt giành quyền kiểm soát Novouspenivske- Ảnh 1.

Theo bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch tấn công do các đơn vị xung kích của Trung đoàn súng trường cơ giới số 114 thuộc Sư đoàn số 127 của Tập đoàn quân hợp thành Cận vệ số 5 thực hiện.

Sau khi kiểm soát làng Novoye, các chiến sĩ Nga tiếp tục tận dụng đà tiến, bằng một đòn nhanh đã đánh bật lực lượng đối phương khỏi Novouspenivske.

Bất chấp hỏa lực mạnh và các nỗ lực phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, binh sĩ Nga đã hành động dứt khoát, ăn khớp, phá vỡ phòng ngự, làm sạch các cứ điểm và chiến hào, rồi treo cờ Nga ngay tại trung tâm làng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố video ghi cảnh cháy rụi các xe chiến đấu bộ binh của Ukraine ở ngoại ô Kupyansk. Theo đó, trong một loạt đòn tấn công bằng drone FPV điều khiển bằng dây cáp quang, đã tiêu diệt tổng cộng năm xe.

Công bố video trận đánh khốc liệt giành quyền kiểm soát Novouspenivske

Báo Nga: Một chỉ số của Việt Nam vọt lên nhanh nhất ĐNÁ, hé lộ mục tiêu "chưa từng có trong lịch sử"
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại