Theo bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch tấn công do các đơn vị xung kích của Trung đoàn súng trường cơ giới số 114 thuộc Sư đoàn số 127 của Tập đoàn quân hợp thành Cận vệ số 5 thực hiện.

Sau khi kiểm soát làng Novoye, các chiến sĩ Nga tiếp tục tận dụng đà tiến, bằng một đòn nhanh đã đánh bật lực lượng đối phương khỏi Novouspenivske.

Bất chấp hỏa lực mạnh và các nỗ lực phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, binh sĩ Nga đã hành động dứt khoát, ăn khớp, phá vỡ phòng ngự, làm sạch các cứ điểm và chiến hào, rồi treo cờ Nga ngay tại trung tâm làng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố video ghi cảnh cháy rụi các xe chiến đấu bộ binh của Ukraine ở ngoại ô Kupyansk. Theo đó, trong một loạt đòn tấn công bằng drone FPV điều khiển bằng dây cáp quang, đã tiêu diệt tổng cộng năm xe.