Công bố video trận đánh giành quyền kiểm soát Olhivske ở Zaporozhye

Hải Yến |

Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Nga công bố video trận giành quyền kiểm soát làng Olgovskoye ở vùng Zaporozhye.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Olgovskoye đã được đặt dưới quyền kiểm soát của các đơn vị thuộc Trung đoàn Bộ binh Cơ giới Vệ binh 114, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127, thuộc nhóm quân Vostok của Nga.

Ngay khi kiểm soát ngôi làng, binh sĩ Nga đã giương cờ tại đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video trong đó drone FPV vượt qua lực lượng bộ binh Ukraine ở vùng Zaporozhye.

Các điều khiển viên UAV đã khiến binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine hoàn toàn bị rối loạn do các đợt tấn công chính xác.

Theo TVzvezda
