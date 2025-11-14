Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn phim ghi lại việc giải phóng làng Danilovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Theo thông báo, khu vực này được kiểm soát bởi các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ Ukraine bị đánh bật ra khỏi khu định cư bằng một màn cơ động quyết đoán. Đồng thời, quân đội Nga tiến sâu 3 km vào tuyến phòng thủ đối phương.

Về phía Ukraine, trên hướng nam vào Danilovka có hào chống tăng, bãi mìn và các điểm bắn kiên cố. Ở hướng bắc, đối phương được che chắn bởi sông Yanchur. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này không cứu được họ, quân Nga vẫn tiến lên và phá vỡ sự kháng cự của phía Ukraine.

Bộ trên cho biết binh sĩ Ukraine bị tổn thất nặng và rút lui.

Thông báo nêu rõ, trong các trận đánh giành Danilovka, quân đội Nga đã rà soát hơn 150 tòa nhà. Đồng thời, một số lượng lớn phương tiện bọc thép của Quân đội Ukraine và binh sĩ Ukraine bị vô hiệu hóa.

Trước đó có thông tin rằng các trinh sát Nga đã đi 25 km qua nước và bùn trước khi tiến công vào Rybne, khi đó đường tiến chủ yếu băng qua sông Yanchur và các vùng đầm lầy.