Công bố video trận chiến ác liệt kiểm soát 2 khu định cư ở Zaporozhye

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video trận chiến ở Sladke và Novoye, cho biết họ kiểm soát hơn 25 km² và khiến đối phương chịu tổn thất nặng.

Công bố video trận chiến ác liệt kiểm soát 2 khu định cư ở Zaporozhye- Ảnh 1.

Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video ghi lại các trận đánh tại 2 khu định cư Sladke và Novoye thuộc vùng Zaporozhye.

Bộ cho biết các khu định cư trên đã được đưa vào tầm kiểm soát bởi lực lượng máy bay tấn công của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 127 thuộc nhóm quân Vostok. Sau khi xuyên thủng công sự đối phương, quân nhân đã cắm cờ Nga trên các tuyến đã kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các đơn vị thuộc nhóm đã kiểm soát hơn 25 km². Do chịu tổn thất nặng về nhân lực, đối phương đã bỏ lại xe bọc thép, đạn dược và vũ khí cá nhân tại các vị trí.

