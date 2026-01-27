Công bố video drone Geranium giáng đòn trúng 2 trực thăng Mi-24 và Mi-8

Theo thông tin được nêu, các mục tiêu bị tấn công bằng drone Geranium. Các drone này được điều khiển bởi các chuyên gia thuộc lực lượng hệ thống không người lái Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy việc đánh trúng 2 trực thăng Mi-24 và Mi-8 của Lực lượng vũ trang Ukraine tại một bãi đỗ trực thăng, nằm cách sân bay Kanatovo 46 km về phía tây, thuộc tỉnh Kirovograd.

Trong video, có thể thấy các drone đánh trúng các máy bay đang đỗ trên mặt đất.

Ngoài ra, trong báo cáo mới về diễn biến “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các đòn đánh vào các cơ sở năng lượng được cho là phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine.

Trước đó, cơ quan này cũng thông báo đã đánh trúng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiệm vụ này do kíp vận hành UAV thuộc Trung tâm Rubicon thực hiện.