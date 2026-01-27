HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố video drone Geranium giáng đòn trúng 2 trực thăng Mi-24 và Mi-8

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết drone Geranium đã đánh trúng 2 trực thăng Ukraine, đồng thời công bố video ghi lại diễn biến.

Theo thông tin được nêu, các mục tiêu bị tấn công bằng drone Geranium. Các drone này được điều khiển bởi các chuyên gia thuộc lực lượng hệ thống không người lái Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy việc đánh trúng 2 trực thăng Mi-24 và Mi-8 của Lực lượng vũ trang Ukraine tại một bãi đỗ trực thăng, nằm cách sân bay Kanatovo 46 km về phía tây, thuộc tỉnh Kirovograd.

Trong video, có thể thấy các drone đánh trúng các máy bay đang đỗ trên mặt đất.

Ngoài ra, trong báo cáo mới về diễn biến “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các đòn đánh vào các cơ sở năng lượng được cho là phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine.

Trước đó, cơ quan này cũng thông báo đã đánh trúng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiệm vụ này do kíp vận hành UAV thuộc Trung tâm Rubicon thực hiện.


Đòn chí mạng! Kremlin điều Tướng khét tiếng, hé lộ vũ khí đặc biệt trả đũa – Kiev nói về “lối thoát duy nhất”
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại