Công bố quyết định điều động Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.



Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nhận nhiệm vụ.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Vinh Quy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao phó.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội). Ông Tuyến từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Tháng 12/2019, ông được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê tỉnh Quảng Nam). Ông Quy từng là Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng 1/2020, ông Quy được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.