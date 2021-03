Cô giáo bị người dân "tố" trộm điện thoại iPhone Promax hơn 35 triệu đồng

Một lãnh đạo Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang hôm nay thông tin trên Tuổi trẻ online, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến cô V.T.K.C. (giáo viên Trường tiểu học "B" thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bị người dân "tố" đã đánh cắp điện thoại di động hiệu iPhone Promax trị giá trên 35 triệu đồng.

"Chúng tôi đã có văn bản gửi UBND huyện Châu Thành và ngành giáo dục tỉnh An Giang để xử lý về mặt chính quyền đối với cô giáo này. Còn vụ việc đang được điều tra cụ thể hơn. Nếu vi phạm hình sự sẽ bị xử lý", vị này nói trên báo Tuổi trẻ.

Tin từ báo An Giang online cho hay, liên quan vụ việc cô V.T.K.C. bị tố "chiếm giữ trái phép tài sản" xảy ra ngày 12/2, tại phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) được đăng tải trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây, UBND huyện Châu Thành hôm nay có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo UBND huyện Châu Thành, ngay sau khi nắm thông tin, UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trường Tiểu học "B" thị trấn An Châu báo cáo vụ việc.

"Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cô V.T.K.C đã viết tờ trình về sự việc trên. Ngoài ra, vụ việc cũng đang được Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) thụ lý điều tra.

Do vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, nên UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp Công an phường Mỹ Long theo dõi sát vụ việc, để kịp thời báo cáo UBND huyện có phương án xử lý. Tuy nhiên đến nay, huyện vẫn chưa nhận được kết luận điều tra từ Công an phường Mỹ Long.

Quan điểm của UBND Châu Thành, khi nhận được kết luận điều tra chính thức từ Công an phường Mỹ Long, UBND huyện sẽ xử lý vụ việc thấu đáo, hợp tình, hợp lý, đúng quy định của pháp luật", báo An Giang online ghi nhận.

Tuổi trẻ online thông tin, tài khoản facebook H.U. trước đó đăng tải thông tin tố cáo cô C. đã lấy cắp điện thoại iPhone Promax từ mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường lại. Tài khoản này còn cho rằng đã nhiều lần đến nhà đòi chuộc lại nhưng cô C. "vẫn bán điện thoại với giá 12 triệu đồng cho tiệm điện thoại N.T. lấy tiền tiêu xài, sắm vàng và chơi game". Tiệm này bán lại cho tiệm điện thoại ở Cần Thơ chiếc iPhone với giá 27 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(Tổng hợp)