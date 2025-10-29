Chuyên án do Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu là Sùng Thị Mải (tên thường gọi Vi, SN 1999, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Nhóm này đã tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm…, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, tổng số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Đáng chú ý, chuyên án được mở rộng từ vụ việc Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ tháng 6/2025, khi bắt giữ 4 đối tượng là “chân rết” của đường dây này. Từ đây, cơ quan điều tra lần ra ổ nhóm chủ mưu đang hoạt động tại Campuchia.

Sau khi triệt phá, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu để di lý về Việt Nam, tiếp tục mở rộng điều tra.

Việc phá thành công chuyên án không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm mạng, mà còn khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, đặc biệt ngay sau Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận, phân loại các đối tượng và tiến hành các thủ tục điều tra mở rộng.