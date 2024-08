Công an vây bắt hội 'Kiến lửa 6789' ở Bình Dương

Chiều 7/8, đại diện Công an thành phố Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Công an thành phố Dĩ An đề nghị các đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin từ đại diện Công an thành phố Dĩ An , trước đó vào ngày 3/8, khi tổ công tác đang trên đường tuần tra thì phát hiện nhóm hơn 15 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, hò hét, sử dụng hung khí quẹt xuống đường đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Lúc này, tổ tuần tra báo cáo nhanh về đơn vị để bổ sung lực lượng, tiến hành vây bắt nhóm đối tượng , đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Các đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau thì bị công an bắt giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đều bỏ học sớm, theo cha mẹ sinh sống trên nhiều địa bàn thuộc các thành phố Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai).

Theo lời khai của nhóm này, Đặng Nhật Hùng có xảy ra mâu thuẫn với nhóm người khác nên hẹn gặp nhau tại một địa điểm ở phường Tân Đồng Hiệp (thành phố Dĩ An) để giải quyết.

Khi nhóm đối tượng mang hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Công an thành phố Dĩ An cho biết, các đối tượng đã lập hội nhóm với tên “ Kiến lửa 6789 ”. Các thành viên ở các độ tuổi từ 15 đến dưới 20 tuổi đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng đi xe máy mang theo hung khí