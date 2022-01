Công an vây bắt 23 người đánh bạc, test nhanh có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo trang thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 14h30 phút, ngày 2/1/2022, Công an huyện Tam Nông phối hợp Công an xã An Long, Công an thị trấn Tràm Chim bắt quả tang 23 đối tượng đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu.

Địa điểm nhóm người đánh bài là tại nhà Nguyễn Văn Leo (SN 1982 ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền trên 61 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu, 14 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Đáng nói, qua test nhanh Covid-19, đơn vị chức năng phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 được giao cho lực lượng y tế xã Tân Công Sính xử lý theo chuyên môn.