Công an vào cuộc vụ nữ công nhân không được xét nghiệm nhưng có phiếu kết quả "âm tính với Covid-19"

Một nữ công nhân 24 tuổi (ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), là công nhân một công ty tại Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) phản ánh trên Tuổi trẻ online, hôm 7/7, chị cùng các đồng nghiệp làm việc tại 1 xưởng được phát một tờ phiếu kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19.

Theo hình ảnh tờ phiếu mà nguồn trên đăng tải, ngày lấy mẫu và trả mẫu là 7/7, mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu, kết quả âm tính với Covid-19. Nữ công nhân khẳng định với báo Tuổi trẻ, trước đó không có nhân viên y tế nào đến lấy mẫu và chị không đến cơ sở y tế nào để test Covid-19.

Trên phiếu ghi đơn vị thực hiện là Công ty cổ phần bệnh viện M.H. (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).



Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh trả lời Tuổi trẻ, ông sẽ cho kiểm tra ngay, nếu có sự việc trên thì "sẵn sàng yêu cầu công ty đó đóng cửa".



Tờ phiếu xét nghiệm của công nhân. Ảnh: báo Ấp Bắc

Ông Phạm Tấn Hòa (Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An) trả lời trên Thanh niên online, ông đã yêu cầu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với phía Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào cuộc và đang đối chiếu các phiếu test nhanh Covid-19 giữa một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tân Hương và Bệnh viện M.H.



"Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian để làm sáng tỏ và tôi sẽ tiếp tục thông tin khi phía Công an tỉnh Long An có báo cáo. Quan điểm của tỉnh là nếu có sai phạm, sẽ xử lý thật nghiêm minh để răn đe", nguồn trên dẫn lời Phó Chủ tịch Hòa.

Theo báo Ấp Bắc, ông Nguyễn Nhật Trường (Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Tiền Giang) cho biết, báo cáo của công ty liên quan sự việc này nêu lý do có sự nhập liệu nhầm giữa số liệu công ty đã chuyển trước và số liệu thực tế chuyển qua cho đơn vị xét nghiệm. Cụ thể, bộ phận nhập liệu ở Long An xử lý và in hàng hoạt nên chuyển kết quả nhầm.

Vị này nêu, danh sách ban đầu công ty đưa đi xét nghiệm là 100% công nhân viên, nhưng một số người sau đó được cho tạm nghỉ theo quy định do liên quan đến F2, F3, hoặc tạm nghỉ tại nhà.

"Tuy nhiên, công ty lại in luôn danh sách những công nhân này chuyển qua cho đơn vị xét nghiệm. Công ty chuyển danh sách từ ngày 9 đến ngày 12 mới thực hiện test nhanh.

Sau đó, đơn vị thực hiện test nhanh mới in ra hết chuyển về đây. Người không test nhanh cũng có kết quả xét nghiệm, sơ suất trong khâu đó. Công ty chỉ báo vậy thôi, chứ không biết có động cơ hàng loạt hay không. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra", báo Ấp Bắc dẫn lời ông Trường.

