Thủy Tiên đã được các tỉnh miền Trung xác nhận số tiền làm từ thiện là bao nhiêu sau khi công an vào cuộc?

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền mà cá nhân tiến hành cứu trợ tại các địa phương.

Các tỉnh miền Trung đã lên tiếng về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên gồm:



Quảng Trị

Ngày 6/10, ông Đào Mạnh Hùng - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định với Tuổi Trẻ việc ông đã ký văn bản xác nhận ca sĩ Thủy Tiên có trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị bị ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2020.



Xác nhận của Quảng Trị. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo văn bản xác nhận, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên có hỗ trợ khoảng 33,4 tỉ cho 20.048 hộ dân ở hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong để khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Nói về việc chỉ "khoảng" số tiền chứ không thống kê được chính xác, ông Hùng nói với nguồn trên là do không có danh sách chính xác số hộ đã nhận tiền từ đoàn từ thiện này.

Thực tế khi trao hỗ trợ có nhiều hộ dân không có trong danh sách cũng đến và vẫn được trao nên việc thống kê chính xác là điều khó khăn. "Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỉ đồng", ông Hùng nói với Tuổi Trẻ.



Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho người dân vào tháng 11/2020 tổng số tiền là 14 tỷ đồng. Sau đó, bà Hà Thị Anh Thư - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ký biên bản xác nhận số tiền hỗ trợ này.



Xác nhận của Ban Dân vận Quảng Ngãi. Ảnh: Người lao động

Bà cho biết hoạt động trao hỗ trợ cho người dân tỉnh được tổ chức khá chặt chẽ. Người dân bị ảnh hưởng bão lụt được các địa phương lập danh sách, chở đến tận địa điểm nhận hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng/người.

"Số tiền 14 tỉ đồng mà Ban Dân vận xác nhận là số tiền tổng cộng lại bà con trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi nhận được từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, có người 5 triệu, có người tặng căn nhà… Xác nhận này kèm theo danh sách toàn bộ người dân được nhận tiền. Danh sách này do các xã lập ra, gửi lên huyện, huyện gửi lên tỉnh", bà Thư nói với báo Người lao động.

Quảng Bình

Cả UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đều cho báo chí hay không có số liệu tổng số tiền ca sĩ này làm từ thiện tại địa phương vì Thủy Tiên đã chủ động liên lạc với chính quyền địa phương các xã và phối hợp, trao hỗ trợ trực tiếp cho người dân chứ không thông qua tỉnh nên 2 cơ quan này không thể nắm rõ.



Việc Thuỷ Tiên và Công Vinh tự phát tiền cho người dân mà không thông qua UBMTTQ tỉnh hay Ban Dân vận tỉnh nên việc xác nhận tổng số tiền cô đã từ thiện ở Quảng Bình hiện nay gặp khó khăn.



Ước tính, Thuỷ Tiên đã cứu trợ 50,5 tỷ đồng cho khoảng 15.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Con số này hiện mới được công bố thông qua các kênh không chính thống, chưa có xác nhận của tỉnh Quảng Bình.



Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết địa phương này đã có văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương rà soát và cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của Thủy Tiên trên địa bàn huyện năm 2020.

Nghệ An

Tại Nghệ An, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên cho biết: Trước đó, ngày 3/11/2020, ca sỹ Thủy Tiên về huyện Hưng Nguyên trao quà cho 458 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền là 2 tỷ 320 triệu đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Thanh Chương cho hay đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên về huyện này trao quà vào ngày 3/11/2020 cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng số tiền 5 tỷ 189 triệu đồng, tài trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị sập do lũ lụt trị giá 1,5 tỷ đồng; tặng 10 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt.

Ngoài ra, huyện Thanh Chương cũng đã hận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của Thủy Tiên trên địa bàn.

Quảng Nam

Sáng 8/10, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My cho biết, vừa nhận được công văn của Bộ Công an yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, các dữ liệu điện tử liên quan đến việc cấp phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đợt mưa lũ năm 2020.

Lãnh đạo huyện Bắc Trà My trao Bảng ghi nhận và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn từ thiện ca sỹ Thuỷ Tiên. Ảnh: Tiền Phong

"Đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thì địa phương nắm rõ. Do đó nếu cần xác minh ngày đó, giờ đó hộ gia đình có nhận được 10 triệu tiền hỗ trợ lũ lụt từ Thủy Tiên hay không là chắc chắn xác minh được. Chỉ khó là yêu cầu về dữ liệu điện tử, theo mình hiểu đó là video, hình ảnh, tuy nhiên hôm đó chỉ chụp và lưu một số lưu niệm với ca sĩ, trao chứng nhận chứ không chụp được toàn thể hội trường", bà Thư nói với báo trên.

Theo địa phương, khoảng 7 giờ sáng ngày 22/11/2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về huyện Bắc Trà My trao tiền cho người dân bị thiệt hại do bão và hộ dân nằm trong nguy cơ bị thiệt hại. Có 350 hộ dân của tất cả các xã tập trung tại hội trường UBND huyện Bắc Trà My để nhận tiền hỗ trợ. Tổng số tiền được trao là 3,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Lương Tấn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho báo Người lao động hay cuối năm 2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về địa phương phát tiền cho gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện, trên thực tế trao cho người dân khoảng 5,5 tỉ đồng.

"Để nói chính xác số tiền thì mình không chắc nhưng thực tế, ca sĩ Thủy Tiên đã trao khoảng 5,5 tỉ đồng. Tôi nói chắc chắn như vậy vì lúc đó ca sĩ Thủy Tiên xếp mỗi chồng tiền 500 triệu đồng, trao hết chồng này mới qua chồng khác" – ông Thành nói với nguồn trên.

Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông tin với báo Dân Trí rằng: "Chúng tôi vừa nhận được văn bản của Bộ Công an gửi về đề nghị cung cấp, hỗ trợ thông tin. Hiện nay, chúng tôi đang cho báo cáo, rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng chứ chưa có số liệu tiền ủng hộ cuối cùng".

Vị lãnh đạo cho biết, trong đợt lũ tháng 10/2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ mỗi suất quà từ 5-10 triệu đồng. Thậm chí có hộ ông Trần Văn Báu (SN 1957, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được nhận 200 triệu đồng.

Còn ông Trần Danh Vinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - cho nguồn trên biết thêm: "Có ba xã trên địa bàn là Tượng Sơn, Thạch Thắng, Tân Lâm Hương với 164 hộ được nhận quà của ca sĩ Thủy Tiên, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1,9 tỷ đồng. Việc này đơn vị không được phối hợp cũng như đồng hành trao quà còn số liệu này là các xã báo cáo lên".

