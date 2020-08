Công an truy đuổi hàng chục km vây bắt chiếc ô tô chở 12.000 viên ma túy

Ngày 21/8, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyện trái phép một lượng lớn ma túy tổng hợp.



Cụ thể, khoảng 22h ngày 16/8, công an phát hiện nhóm đối tượng đi 2 ô tô mang biển số của tỉnh Quảng Bình đến thuê khách sạn nghỉ tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An). Nghi ngờ nhóm đối tượng này mua bán ma túy nên công an tiếp cận theo dõi.

3 đối tượng cùng tang vật tại công an.

Tối 17/8, các đối tượng rời khỏi khách sạn về xuôi. Lúc này, Công an huyện Quỳ Châu đã triển khai các phương án chốt chặn, vây bắt.

Khoảng 21h30’ cùng ngày, lực lượng CSGT làm việc tại xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) thì phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Mazda3 mang BKS: 73A 082.48 nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và bắt giữ.

Chiếc xe ô tô mà các đối tượng dùng để dẫn đường.

Thời điểm này, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 73A 129.81 đi sau. Khi thấy công an dừng xe trước, các đối tượng lập tức quay xe bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, các đối tượng mở cửa kính vứt ma túy ra khỏi xe.

Các đối tượng sau đó tăng ga bỏ chạy vào các đường nhỏ liên xã của huyện Quỳ Châu với những cung đường nhỏ, dốc cao. Tuy nhiên sau 20km bỏ chạy, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu cũng đã đuổi kịp, ép xe của các đối tượng và nổ súng khống chế.

Chiếc xe ô tô các đối tượng dùng vận chuyển ma túy và bỏ chạy.

Công an sau đó bắt giữ 3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Long (SN 1985), Nguyễn Thành Long (SN 1985) và Ngô Viết Thành Vinh (SN 1996) cùng trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

Tại hiện trường, công an thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 ô tô, 1 kiếm và 5 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.