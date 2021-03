Công an triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh, bắt kẻ cầm đầu luôn thủ súng đã lên nòng

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã bàn giao băng trộm cho Công an TP. Dĩ An thụ lý, mở rộng điều tra theo quy định.

Băng trộm liên tỉnh bị bắt gồm: Mai Văn Mại (31 tuổi, quê ở Hà Tĩnh); Nguyễn Nhựt Thanh (24 tuổi, quê ở Kiên Giang); Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, quê ở Sóc Trăng); Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi, quê ở Tiền Giang); Hồ Thị Tiểu Ly (28 tuổi, quê ở An Giang) và Đỗ Thị Thu Hương (35 tuổi, quê ở Phú Yên).

Chân dung băng nhóm trộm liên tỉnh.

Đặc biệt, toàn bộ thành viên trong băng trộm này đều nghiện ma túy, một số đối tượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Tại thời điểm khám xét nơi ở của băng nhóm này, cơ quan công an thu giữ 1 súng rulo và 9 viên đạn thể thao.

Hàng chục xe máy, laptop, tivi, kiếm Nhật cùng nhiều tài sản có giá trị khác mà băng nhóm này đã trộm trong thời gian qua. Ngoài các tang vật của vụ án, cơ quan công an còn thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để hành nghề trộm cắp tài sản.

Thời điểm bắt kẻ chủ mưu là Mai Văn Mại, Công an thu giữ 1 khẩu súng K59 và 5 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng).

Tang vật của vụ án.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, rạng sáng ngày 23/2 tại một khu nhà trọ thuộc TP Dĩ An, có 2 kẻ gian đột nhập vào bẻ khóa, lấy trộm 2 chiếc xe máy sau đó tẩu thoát. Qua công tác nắm địa bàn và nghiệp vụ, công an xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp, có tổ chức.

Các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng truy tìm băng trộm này. Sau nhiều ngày theo dõi, Công an đã bắt giữ Toàn tại một căn nhà không số thuộc phường Thới Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Qua lời khai của Toàn, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ các thành viên còn lại trong băng nhóm này.

Khẩu súng kẻ cầm đầu luôn mang theo người đã lên nòng.

Riêng kẻ cầm đầu là Mai Văn Mại, khi thấy đồng bọn bị bắt, y đã lẩn trốn nhiều nơi, liên tục ngụy trang và thay đổi chỗ ở. Trong người luôn giấu một khẩu súng K59 với đã lên nòng, sẵn sàng chống trả khi bị bắt. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, lực lượng đã khống chế và bắt giữ Mại trên một con đường thuộc phường An Phú (TP Thuận An).



Bước đầu, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan công an, băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài ở khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai) và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý băng nhóm này với các hành vi: Trộm cắp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng giấy tờ giả.