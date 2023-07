Công an TP.HCM sẽ tấn công mạnh vào các “lò” độ, chế xe

Đó là thông tin từ Công an TP.HCM trong chương trình Dân hỏi - chính quyền trả lời tháng 7/2023 diễn ra sáng nay (2/7) với chủ đề "Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM" do Thường trực HĐND TP phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.

Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 1/10/2022 đến 30/4/2023 ghi nhận xảy ra 2.156 vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn đã điều tra khám phá 1.534 vụ, đạt 71,15%, bắt 2.527 đối tượng; so với cùng kỳ giảm 60 vụ, tương ứng kéo giảm 7,21%.

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 7/2023" được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và nền tảng mạng xã hội (ảnh chụp màn hình)

Công an TP đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, bắt giữ nhanh các đối tượng gây án. Bên cạnh đó đã đấu tranh, phát hiện 561 vụ với 571 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thu giữ tang vật vi phạm trị giá ước tính 81,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an TP đã triệt phá 1.009 vụ, bắt 2.417 đối tượng phạm tội hoặc vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ trên 700 kg ma túy các loại cùng 1 số công cụ, phương tiện có liên quan.

Theo dõi chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời sáng 2/7, nhiều cử tri cho rằng, tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm công nghệ cao, cho vay nặng lãi qua các app, tờ rơi quảng cáo…, kéo theo hoạt động của các nhóm đòi nợ thuê, gây mất an ninh trật tự. Hiện nay, một số cá nhân và tổ chức gặp rất nhiều khó khăn khi vướng vào tín dụng đen, ảnh hưởng cuộc sống do bị đe dọa, khủng bố từ các chủ nợ. Ngoài ra, nhóm tội phạm về xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố cũng diễn biến phức tạp.

Theo Công an TP.HCM, do những biến động trên thế giới và khu vực, cùng với kinh tế trong nước còn khó khăn, tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm 2023 tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh 1 số nội dung mà Công an TP đã thực hiện trong thời gian qua và cho biết, đây cũng là giải pháp nhằm kéo giảm tối đa tình hình tội phạm trên địa bàn TP thời gian tới.

Cụ thể, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình thực tế trên địa bàn lẫn không gian mạng, nhanh chóng phát hiện kịp thời và triển khai đồng bộ giải pháp đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM sẽ thực hiện tốt chức năng quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và phát động trong nhân dân để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe, gây rối trật tự công cộng, trong đó tập trung tấn công mạnh vào các lò độ xe, chế xe.

“Việc độ, chế xe ở đây chính là nguyên nhân để các đối tượng lợi dụng, ngoài việc đua xe còn sử dụng xe thực hiện hành vi cướp giật trên đường phố. Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng xử lý tận gốc vấn đề này. Ngoài ra Công an TP tiếp tục nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành các lực lượng tuần tra kiểm soát công khai trên đường phố. Các Tổ công tác 363 của ba cấp hoạt động 24/24 sẽ góp phần đảm bảo trật tự trong đêm khuya cho người tham gia giao thông”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết.

Công an TP.HCM cũng sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", nhằm phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong phòng chống tội phạm. Việc phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các mâu thuẫn ngay từ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp hạn chế, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện gây mất tự khu phố, thậm chí có thể là nguyên nhân bộc phát dẫn đến tội phạm.