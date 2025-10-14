Công an TP.HCM: 'Ngân 98 thoắt ẩn thoắt hiện, phải dùng công nghệ cao theo dõi'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan quá trình phá án, Thiếu tá Bùi Văn Mạnh, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho biết, Ngân 98 là một trong những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, có sức ảnh hưởng lớn.

"Quá trình điều tra, đối tượng thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên di chuyển giữa các địa phương, sinh sống trong các chung cư cao cấp và có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ, gây nhiều khó khăn cho lực lượng”.

Trước tình huống này, lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều trinh sát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng công nghệ tiên tiến để theo dõi, đồng thời phối hợp thu thập chứng cứ mà Ngân che giấu, đối phó với các cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ vụ án.

Công an TP.HCM khám xét nhà Ngân 98.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình kinh doanh, Ngân 98 trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân mang tên Super Detox X3, X7 Plus, X1000 cùng các viên gói rau củ Collagen X3, X7 và X1000. Các sản phẩm này được quảng cáo có tác dụng giảm từ 4-15kg, tùy theo cơ địa người dùng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng mỗi bộ.

Để tăng hiệu quả, Ngân 98 và nhân viên yêu cầu khách hàng sử dụng kèm sản phẩm dạng hộp với viên gói Collagen tương ứng. Trên bao bì các sản phẩm tặng kèm đều in hướng dẫn “nên dùng chung với sản phẩm dạng hộp theo cùng loại”.

Ngân 98 cùng tang vật thu giữ. (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM xác định toàn bộ lô hàng thực phẩm chức năng vi phạm bị thu giữ tại ZuBu Shop và kho hàng ở phường Cát Lái do Ngân 98 làm chủ. Lô hàng được Ngân đặt Công ty Nanotesla gia công, sau đó nhập về bán ra thị trường. Tiền thu được đều do Ngân trực tiếp quản lý.

Kết luận giám định cho thấy sản phẩm X1000 trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; ba loại viên Collagen dạng gói chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Hai sản phẩm dạng hộp X3 và X7 Plus có chỉ tiêu chất lượng đúng với công bố, song vẫn nằm trong chuỗi sản phẩm được quảng cáo sai quy định.

Điều tra xác định, Ngân 98 biết rõ các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không thực hiện kiểm nghiệm chất lượng bất kỳ sản phẩm nào trước khi bán ra thị trường. Hành vi này thể hiện thái độ coi thường quy định và sức khỏe người tiêu dùng.

Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động sản xuất, phân phối các sản phẩm giảm cân vi phạm pháp luật do Ngân 98 điều hành.

