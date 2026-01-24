Công an TPHCM bắt nhóm bí mật sản xuất “viên hoàn màu đen”

Ngày 24-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, trưa 8-1, Tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề chạy xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên đi giao cho khách thông qua chành xe tuyến TPHCM – Tây Ninh. Từ đó, Công an TPHCM mở rộng xác minh, khám xét các địa điểm có liên quan.

Tang vật của vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" chưa được cấp phép.

Các đối tượng sản xuất viên hoàn màu đen

Đồng thời, vợ chồng Hiển tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc để in trên bao bì, tạo cảm giác là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Qua điều tra, xác định các đối tượng còn sử dụng hoạt chất betamethasone (một chất chống viêm, giảm đau) thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y.

Việc pha trộn hoạt chất này khiến người sử dụng cảm nhận hiệu quả giảm đau nhanh, từ đó dễ tin tưởng, lệ thuộc vào sản phẩm, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng kéo dài, không có chỉ định và kiểm soát y tế.

Quá trình khám xét, Công an TPHCM đã thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ cho hoạt động sản xuất thuốc giả.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.