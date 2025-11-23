HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an TPHCM bắt 4 người do mâu thuẫn từ Facebook

Anh Vũ |

Chỉ vì mâu thuẫn nói xấu trên Facebook, 4 người gồm cả nam lẫn nữ đã ra tay đánh người.

Ngày 23-11, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM bắt 4 người do mâu thuẫn từ Facebook- Ảnh 1.

4 người bị bắt

Theo điều tra ban đầu, tháng 7-2025, T.T (19 tuổi) cự cãi qua mạng với Y.T (20 tuổi) do mâu thuẫn nói xấu trên Facebook. Tối 22-7, T.T với cùng bạn trai đến phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) để nói chuyện với Y.T.  Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vả.

Khi trên đường quay về, T.T nhận được điện thoại từ người trong nhóm Y.T yêu cầu đến quán nước nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng để giải quyết mâu thuẫn nên cùng bạn trai tới. Ở quán nước, Y.T và 3 người khác chờ sẵn.

Đến 0 giờ 30 sáng 23-7, hai bên xảy ra xô xát. Nhóm của Y.T liên tục dùng ghế, mũ bảo hiểm đánh bạn trai của T.T. Đáng nói, Y.T còn lấy điện thoại của người này ném mạnh xuống đường.

Đến nay, Công an TPHCM khởi tố 4 người nhóm của Y.T. Đồng thời cũng khởi tố Y.T thêm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.



