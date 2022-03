Công an TP Thái Bình điều tra vụ chú họ nghi xâm hại cháu gái 10 tuổi

Theo đó, khoảng 22h đêm 29/3, mẹ của bé gái đến UBND xã và Công an xã Vũ Chính trình báo về việc con gái mình nghi ngờ bị chú họ tên N.T.S (trú cùng thôn) xâm hại thân thể.



Theo đơn trình báo của người mẹ vụ việc xảy ra vào chiều 19/3, khi T và các bạn đang chơi ở nhà thì ông S đi xe máy điện đến. Lúc này không có người lớn ở nhà, ông S bảo các cháu bé có lấy vỏ nhựa bán đồng nát mua kem thì lên xe ông S chở về trang trại gần đó, nơi ông này làm việc để lấy. T lên xe để ông S chở đi.

Đến ngày 29/3, T có biểu hiện bị đau ở vùng nhạy cảm nên kêu với mẹ. Khi mẹ cháu gặng hỏi nguyên nhân, bé T đã kể lại sự việc bị ông S xâm hại trong buổi chiều đi theo ông này về trang trại.

Ông Chỉnh cho biết sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thái Bình.

Ngay trong đêm, công an đã mời đối tượng lên làm việc, đồng thời có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

