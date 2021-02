Công an TP HCM truy nã Nguyễn Duy Trúc

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Chemilens có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM và truy nã bị can Nguyễn Duy Trúc (SN 1983, quê Long An).

Quá trình điều tra có cơ sở xác định Trúc là nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ bán hàng, thu tiền về nộp cho công tin. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trúc đã cung cấp thông tin 3 khách hàng không có thật để đặt hàng và nhận một số lượng lớn hàng hóa là mắt kính.

Sau đó Trúc mang đi tiêu thụ ngoài thị trường, chiếm đoạt số tiền hơn 616 triệu đồng.

Với hành vi này, ngày 5-4-2018, Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự sau đó ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Trúc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 6-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM liên hệ xác minh tại Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Trúc.

Tuy nhiên, Trúc không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ. Sau đó, Công an TP HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Duy Trúc.

Quyết định truy nã Nguyễn Duy Trúc

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Duy Trúc đến công an, VKSND hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã người dân báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM; điện thoại 0942725725.