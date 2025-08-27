Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã phát lệnh truy nã bị can Trần Minh Thạch (SN 1971, ngụ phường Thới An, TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm".

Bị can Trần Minh Thạch đang bị Công an TP HCM truy nã

Điều tra ban đầu thể hiện ông Thạch có hành vi mua bán trái phép 4 con tê tê còn sống. Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, ngày 12-9-2024, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 12 (cũ) kiểm tra và phát hiện tài xế T.Đ.Q đang giao một thùng hàng chứa 4 con tê tê còn sống. Tài xế Q. khai được ông Thạch thuê vận chuyển hàng cho khách của ông Thạch.

Từ lời khai và các chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định ông Thạch chính là người chỉ đạo việc vận chuyển 04 cá thể tê tê nói trên.

Gia đình ông Thạch cho biết ông Thạch đã rời đi từ lâu và không rõ tung tích. Đầu năm 2025, Công an TP HCM đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với ông này.