Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ một thiếu uý tự tử

Cụ thể, chiều 15/10, tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, gia đình phát hiện Thiếu úy H.M.S. (SN 1999) - cán bộ công tác tại Công an xã Phong Thạnh, đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vườn phía sau, cách nhà khoảng 100m.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi .

Kết quả bước đầu xác định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm . Thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo quy định.