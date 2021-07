Công an tìm tài khoản đăng tin sai sự thật "một số lượng lớn học viên Cơ sở cai nghiện Bố Lá bạo loạn, bỏ trốn trong đêm''

Sáng 23-7, theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Giáo (Bình Dương), bước đầu qua trao đổi nắm bắt tình hình dịch bệnh tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá, qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 xác định 18/83 cán bộ, nhân viên tại cơ sở dương tính với SARS-CoV-2, nồng độ virus dưới 30%.

Các ca nhiễm đều đang ở thể nhẹ nên sức khỏe ổn định không có các biến chứng khác thường. Riêng các học viên có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 ngành y tế TP.Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để tiếp tục xử lý.



Hiện tình hình tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá đã ổn định, các học viên đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cơ sở chưa ghi nhận các trường hợp ca bệnh nào có diễn tiến sức khỏe bất thường phải chuyển viện điều trị.



Cơ quan điều tra đang xác định tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận để xử lý theo quy định. Ảnh chụp màn hình trên Báo Bình Dương.

Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Công an tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Công an huyện phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai phương án, lập chốt kiểm soát tại khu vực để tăng cường bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đăng tải thông tin nhiều học viên tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá đã bạo loạn, bỏ trốn khỏi cơ sở trong đêm, thượng tá Bồ Văn Cúc cho biết hiện Công an huyện Phú Giáo đã báo cáo, kiến nghị với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác định chủ các tài khoản đã đăng tải các thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo Bình Dương đưa tin.

Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính qua test nhanh, Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá đã chuyển thành Bệnh viện dã chiến để cách ly.



Cụ thể, ngay trong đêm 21-7, một ê kíp gồm 21 y bác sĩ ở Bệnh viện Nhân Ái (đơn vị thuộc Sở Y tế TPHCM, đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước) đã đến Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá (đơn vị thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM, đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương) và lập bệnh viện dã chiến tại đây.



Trước đó, lúc 21 giờ ngày 17-7, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá có 2 nhân viên y tế có biểu hiện sốt, ho. Ban Giám đốc cho test nhanh và có kết quả dương tính Covid-19.

Sáng 18-7, Cơ sở liên hệ với y tế địa phương của huyện Phú Giáo test toàn bộ 607 người cai nghiện ở đây và 82 nhân viên, kết quả đến 15 giờ ngày 20-7, bước đầu ghi nhận có 450/607 học viên cai nghiện dương tính với SARS-CoV-2, 157 âm tính. Với nhân viên có 56/82 dương tính.

Trong ngày 20 và 21-7, Ban giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM phối hợp với ngành y tế huyện Phú Giáo phân loại 450 người cai nghiện ma túy đưa vào 4 khu để quản lý, còn 56 nhân viên ở một khu. Trong đó 26 nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính phục vụ cho 157 học viên có kết quả xét nghiệm âm tính. Các nhân viên dương tính phục vụ cho các học viên cai nghiện dương tính, thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 23-7, tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh cho biết hiện kết quả xét nghiệm PCR chỉ có 18 cán bộ dương tính (trước đó kết quả test nhanh theo báo cáo của sở là 56 cán bộ trong tổng số 82 người). Kết quả xét nghiệm PCR đối với hơn 600 học viên (trong đó kết quả test nhanh dương tính theo báo cáo trước đó của sở là 450 người) đang chờ tổng hợp, nhưng ông Quyên cho biết "chắc chắn thấp hơn nhiều". Bà Trương Thị Bích Hạnh - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết ngay sau khi có kết quả xét nghiệm PCR đối với tất cả học viên tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, ban chỉ đạo sẽ cung cấp tới báo chí, báo Tuổi trẻ ghi nhận nội dung cuộc họp báo.

