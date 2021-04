Công an thông tin vụ thanh niên sát hại bạn gái rồi tông vào xe ô tô tự sát ở Sài Gòn

Ngày 17/4, Công an TPHCM đã thông tin chi tiết về vụ thanh niên sát hại bạn gái rồi tông vào xe ô tô tự sát ở huyện Củ Chi tối 16/4.



Theo điều tra, khoảng 22h ngày 16/4, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trước địa chỉ số 74 đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Người dân cho biết, nam thanh niên tử vong có nhiều vết đâm ở vùng bụng.

Hiện trường vụ Hon lái xe máy tông vào xe ô tô để tự sát.

Công an khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Qua đó, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Tý Hon (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau, trú huyện Củ Chi).

Qua điều tra, công an xác định, tối 16/4, tại phòng trọ số 03 nhà số 84B đường Đặng Thị Thưa, ấp 3 xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Nguyễn Tý Hon đã dùng dao đâm chết chị Đ.T.H. N. (SN 1996, ngụ tỉnh Phú Yên, là bạn gái của của Hon).

Hiện trường chị N. bị sát hại.

Tiếp đó, Hon rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng để tự sát nhưng không chết. Sau đó, Hon chạy xe gắn máy ra đường lao trực diện vào đầu xe ô tô đang chạy ngược chiều để tự sát và đã tử vong.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.