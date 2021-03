Công an thông tin mới nhất về vụ nam thiếu niên bị trói tay, "chôn sống" dưới hố cát

Chiều 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã làm rõ được 13 đối tượng liên quan đến clip nam thanh niên bị trói tay, vùi lấp dưới hố cát gây xôn xao dư luận.



"Sau khi nhận được thông tin, cũng như clip xuất hiện trên mạng xã hội, đích thân tôi đã chỉ đạo Công an TP. Vinh, đội hình sự, các đơn vị tập trung vào cuộc làm rõ. Địa điểm của nhóm thanh niên này thực hiện là tại Hà Tĩnh.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ vào cuộc, chúng tôi đã mời rất nhiều đối tượng, qua sàng lọc đã làm rõ được 13 đối tượng trú ở cả Nghệ An và Hà Tĩnh", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

V. bị trói tay, bắt quỳ ở bờ sông.

Theo Đại tá Hùng, bước đầu các đối tượng đã có những khai nhận ban đầu liên quan đến vụ việc. Theo đó, nạn nhân vụ việc là N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là một thiếu niên hư hỏng. V. mượn xe máy không trả và gia đình cũng nhờ nhóm thanh niên này để răn đe, giáo dục V.

V. sau đó bị ép nằm xuống hố cát để "chôn sống".

"Người này đã mượn xe máy của một đối tượng trong nhóm nhưng không trả. Phía gia đình cũng nhờ những thanh niên này nhằm giáo dục răn đe, nhưng các đối tượng đã làm hơi thái quá.

Hiện chúng tôi đã làm rõ được nhóm đối tượng này đã có những hành vi như bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác.

Tôi cũng đang xem xét các hành vi vi phạm khác nếu có. Hiện tôi đã chỉ đạo Công an TP Vinh khám nghiệm hiện trường, củng cố tài liệu, các phương tiện để khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nói.

11 trong số 13 đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra. (Ảnh: Truyền hình an ninh Nghệ An).

Sự việc gây phẫn nộ dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, phía cơ quan công an cũng đã mời nạn nhân, gia đình nạn nhân lên trụ sở công an để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị "vùi lấp" dưới hố cát ở gần bờ sông.

Cụ thể, clip ghi lại cảnh N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) bị trói tay phía sau đứng dưới một hố cát đã được đào sẵn. Phía trên bờ, một nhóm khoảng 6 thanh niên vây xung quanh. Một thanh niên mặc áo đen trong nhóm này đã chửi bởi, đạp và ép V. nằm xuống hố cát để lấp lại.

Mặc cho V. van xin và hứa không tái phạm nữa nhưng nhóm người này chỉ trùm thêm một lớp vải lên đầu nạn nhân rồi ép nằm xuống hố. Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng, tay lấp cát lại đến khi đầy hố.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Vinh Tân (TP. Vinh) xác nhận, một cảnh quay trong số các đoạn video nói trên được quay tại khu vực cầu Cửa Tiền 2 giáp ranh phường Vinh Tân và phường Cửa Nam. Riêng vị trí đào hố cát vùi nạn nhân V. thì không phải ở trên địa bàn phường này.