HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo, Facebook

Huỳnh Duy
|

Công an khuyến cáo người dân không nghe các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, không kết bạn Zalo, Facebook với người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

UBND xã Nậm Lầu (Sơn La) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ để mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước, công an hoặc đơn vị chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo UBND xã Nậm Lầu, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ công an, cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị chức năng để tạo lòng tin trước khi đưa ra nhiều lý do nhằm dụ dỗ người dân làm theo hướng dẫn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ và lời mời kết bạn Zalo, Facebook,... từ người không rõ danh tính. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La)

Một số kịch bản được các đối tượng sử dụng gồm thông báo người dân liên quan đến vụ án, nợ thuế, tài khoản ngân hàng có dấu hiệu bất thường hoặc SIM điện thoại sắp bị khóa. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn yêu cầu người dân mang Căn cước công dân (CCCD) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đi "gắn chip", "định danh mức độ 2" hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP với lý do phục vụ xác minh, điều tra.

Theo chính quyền địa phương, đây đều là những thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

UBND xã Nậm Lầu khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, mã OTP, tài khoản ngân hàng hay các giấy tờ quan trọng cho người không rõ danh tính. Đồng thời, người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin và không thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu qua điện thoại.

Khi phát hiện các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc các trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Trưởng bản hoặc Công an xã Nậm Lầu để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, hàng xóm nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng Thông tin điện tử xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La

Huỳnh Duy

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại