Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo, Facebook

Công an khuyến cáo người dân không nghe các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, không kết bạn Zalo, Facebook với người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

UBND xã Nậm Lầu (Sơn La) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ để mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước, công an hoặc đơn vị chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo UBND xã Nậm Lầu, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ công an, cơ quan Nhà nước hoặc đơn vị chức năng để tạo lòng tin trước khi đưa ra nhiều lý do nhằm dụ dỗ người dân làm theo hướng dẫn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ và lời mời kết bạn Zalo, Facebook,... từ người không rõ danh tính. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La)

Một số kịch bản được các đối tượng sử dụng gồm thông báo người dân liên quan đến vụ án, nợ thuế, tài khoản ngân hàng có dấu hiệu bất thường hoặc SIM điện thoại sắp bị khóa. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn yêu cầu người dân mang Căn cước công dân (CCCD) và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đi "gắn chip", "định danh mức độ 2" hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP với lý do phục vụ xác minh, điều tra.

Theo chính quyền địa phương, đây đều là những thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

UBND xã Nậm Lầu khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, mã OTP, tài khoản ngân hàng hay các giấy tờ quan trọng cho người không rõ danh tính. Đồng thời, người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin và không thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu qua điện thoại.

Khi phát hiện các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc các trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Trưởng bản hoặc Công an xã Nậm Lầu để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị mỗi người dân chủ động nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, hàng xóm nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.