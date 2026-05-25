HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an phát thông báo tìm nữ sinh 2006 quê Thanh Hóa mất liên lạc khi đang đi học tại Hà Nội

Nhật Linh
|

Công an xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang tìm kiếm Lê Thị Minh Tâm, hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương, sau khi gia đình mất liên lạc với nữ sinh từ ngày 21/5/2026.

Ngày 25/5, Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm kiếm một nữ sinh quê tại địa phương hiện đang học tập ở Hà Nội sau nhiều ngày gia đình không thể liên lạc.

Theo thông tin từ Công an xã Triệu Sơn, đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ gia đình anh Lê Đình Nam, trú tại thôn Tân Thanh, xã Triệu Sơn về việc tìm kiếm con gái là Lê Thị Minh Tâm, sinh ngày 16/10/2006.

Được biết, nữ sinh Tâm quê quán tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa và hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non Trung ương. Trong thời gian học tập tại Hà Nội, Tâm thuê trọ tại phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô.

Thông báo tìm người của công an. (Ảnh: Công an xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Theo gia đình, hiện người thân đã mất liên lạc với cháu Lê Thị Minh Tâm kể từ ngày 21/05/2026 đến nay. Sau nhiều ngày tìm cách liên hệ nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Triệu Sơn thông báo, ai biết thông tin hoặc gặp nữ sinh Lê Thị Minh Tâm xin vui lòng liên hệ với gia đình qua các số điện thoại:

- Bố: 0335 574 1398 - 0845 974 769

- Mẹ: 0705 439 381

Hoặc liên hệ Công an xã Triệu Sơn qua số điện thoại: 02373.880.828 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp hỗ trợ.

Bức ảnh mẹ, con trai và chú chó chụp nửa đêm "gây sốt" MXH: Câu chuyện cảm động phía sau
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại