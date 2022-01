Công an Long An: Hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân như thông tin trên mạng xã hội

Liên quan đến những lùm xùm tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long an), tờ Tuổi trẻ online cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Về nội dung khởi tố, ông Văn Công Minh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) trả lời Tuổi trẻ, cơ quan điều tra vẫn đang xác định, khi nào hoàn tất sẽ có thông tin đến báo chí.

Còn Thanh niên online dẫn thông tin từ đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, công an khởi tố vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai (còn có tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ), liên quan đến hành vi mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi.

"Chúng tôi đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương làm rõ nhiều nội dung với các nghi phạm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Do ngoài hành vi tự xưng cơ sở tôn giáo, thờ tự và mượn việc nuôi trẻ em để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi bất chính, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai còn có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nên chúng tôi phải xác định rõ ràng để khởi tố bị can", báo Thanh niên dẫn lời một thành viên Ban giám đốc Công an tỉnh Long An.

Phó giám đốc Công an tỉnh Long An Văn Công Minh chia sẻ với VnExpress, khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong việc những người tại thiền am bên bờ vũ trụ lợi dụng tôn giáo để trục lợi, cơ quan điều tra đã khởi tố.



Một lãnh đạo công an tỉnh Long An trả lời báo Dân trí, công an đang phong tỏa Tịnh thất Bồng Lai, thu giữ tài liệu và lấy lời khai những người liên quan. Vị này khẳng định: "Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội".

Nơi tự xưng Thiền am bên bờ vũ trụ. Ảnh: người lao động

Theo thuật lại của tờ Vietnamnet, từ sáng sớm hôm nay, công an tỉnh Long an cùng giới chức huyện Đức Hòa đã có mặt để làm việc tại Tịnh thất Bồng Lai. Xung quanh nơi này, lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, tời 17h cùng ngày, lực lượng chức năng chưa rời đi.

Tại Tịnh thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống như đại gia đình. Trong đó có 6 trẻ nhỏ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp chứ không phải trẻ mồ côi.



"Cơ quan chức năng Long An xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Những người này đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện", nguồn trên cho hay.

