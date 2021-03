Công an làm việc với tài xế taxi quay clip dựng chuyện nữ hành khách "bỏ quên con nhỏ trên xe"

Cuối ngày 31/3, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã mời anh B. V. D. (24, tuổi, là lái xe hãng taxi Mai Linh) lên trụ sở làm việc.

Tài xế này được xác định đã quay clip, dựng chuyện nữ hành khách bỏ quên con, rồi đăng tải lên trang mạng xã hội TikTok.

Công an thành phố Bắc Ninh nhận định, hành vi của tài xế D. đã làm ảnh hưởng, gây mất trật tự trị an. "Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tài xế D. và có hình thức xử phạt phù hợp", vị lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh thông tin.

Trước đó, tối 30/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế taxi cùng với một em bé đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Tài xế lên tiếng cho rằng, mẹ của bé gái đã bỏ quên con mình cùng túi xách trên xe.



Vừa quay clip với cháu bé, tài xế cười nói: "Không hiểu đi xe kiểu gì mà quên luôn cả con. Quên con trên xe, giờ quay lại đón". Trong khi đó, cháu bé mặc áo hồng, ngậm ti giả vẫn tự chơi ở băng ghế phía sau không hề khóc lóc hay tỏ ra hoảng sợ.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ngắn trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không ngừng lên tiếng chỉ trích người mẹ vô tâm, quá đãng trí khi bỏ quên cả con nhỏ của mình mà xuống xe.



Sau những phản ứng từ người sử dụng mạng xã hội, anh D. cho biết, khoảng 17h ngày 27/3, anh có nhận chở khách từ Vinhomes sang đường Nguyễn Gia Thiều. Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, nữ hành khách không bế con xuống xe nên có nhờ tài xế trông hộ một lúc để lấy đồ.

"Chỉ trong khoảng thời gian chừng một phút ngồi trên xe với bé, tôi đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách đã quên con trên xe và phải quay lại đón bé. Nhưng toàn bộ câu chuyện hoàn toàn sai sự thật. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy là chỉ nói hài hước với bé mà không ý thức được hành động đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng", nam tài xế phân trần.

Sau sự việc, anh B. V. D. bày tỏ ân hận, gửi lời xin lỗi gia đình cháu bé vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người này cũng hứa sẽ không tái phạm, nếu có, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài xin lỗi, anh D. cũng làm việc với công ty, đến trực tiếp đến gia đình khách hàng nói chuyện. Tuy nhiên, về phía gia đình vẫn kiên quyết phải xử lý thật nặng, làm đến cùng.

"Tôi cũng rất buồn vì việc làm của mình, tôi mong mọi người cho tôi cơ hội để bản thân được làm lại và sửa chữa lỗi lầm", anh D. bày tỏ.

Trao đổi với PV, đại diện taxi Mai Linh tại tỉnh Bắc Ninh xác nhận, vụ việc là sự hiểu nhầm, tài xế chỉ muốn trêu đùa, không ngờ câu chuyện gây tiêu cực trên mạng xã hội. "Chúng tôi đang làm việc với tài xế và hành khách", vị dại diện taxi Mai Linh nói.