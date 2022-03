NÓNG: Công an kết thúc khám xét nhà bà Phương Hằng trong đêm, thu giữ nhiều thùng tài liệu

Tối 24/3, tại ngôi nhà của bà Nguyễn Phương Hằng địa chỉ số 17 - 19 Ngô Đức Kế, quận 1, lực lượng công an đã túc trực để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực. Sau khi khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM đã khám xét nơi ở của bà này. Cụ thể, việc khám xét bắt đầu vào 20h và kết thúc vào lúc 22h30.

Theo ghi nhận của PV, chiếc xe bán tải màu xanh đã đỗ sẵn trước cổng biệt thự. Sau buổi khám xét, nhiều thùng tài liệu đã được lực lượng công an vận chuyển lên xe.

Cùng thời điểm, một căn nhà khác của bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 cũng được lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự bảo vệ nghiêm ngặt, để tránh tình trạng người dân hiếu kì tụ tập.

Công an vừa khám xét xong căn nhà mặt tiền ngay quận 1 của bị can Nguyễn Phương Hằng

Hiện tại, đoạn đường Nguyễn Thông - Ngô Thời Nhiệm và đầu đường Nguyễn Thông - Điện Biên Phủ đã bị phong tỏa.



Trước đó, vào chiều ngày 24/3, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Cập nhập tại hiện trường nhà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trên đường Nguyễn Thông bị lục soát

Theo báo cáo điều tra từ Công an TP.HCM, bà Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội và internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư người khác, trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự, nhân phẩm của người khác.



