Công an huyện Gia Lâm đề xuất khen thưởng 5 công dân cứu cháu bé sơ sinh bị kẹt trong tường

Vụ việc chỉ là sự hiểu lầm



Chiều ngày 21/8, đại diện Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã xác minh được người mẹ trong vụ ném bỏ bé trai sơ sinh ở giữa khe tường.

Theo đó, người này là nữ sinh N. K. H. (SN 2000, quê Ninh Bình) hiện là sinh viên theo học trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

H. khai với cơ quan điều tra, do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ rơi xuống khe tường.

Đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay, đơn vị đang đưa cô gái đi xét nghiệm ADN với cháu bé để củng cố biên bản vụ việc. Tinh thần cô gái này đang hoảng loạn, còn sức khỏe của bé trai đã ổn định.

Trả lời về những thông tin cho rằng Công an huyện Gia Lâm "cướp công" giải cứu cháu bé sơ sinh kẹt trong khe tường của người dân. Vị đại diện Công an huyện cho biết đây chỉ là sự nhầm lẫn và giải thích thời điểm nhận tin báo đến lúc lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường chỉ khoảng 5 phút.

Khi đến nơi, cháu bé vẫn chưa được đưa ra ngoài hoàn toàn còn bức tường thì đã được đục thủng. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CHCN đã cùng nhân dân đưa bé trai ra ngoài.

"Thông tin đã nhanh chóng được đăng tải trên trang Fanpage Công an TP.Hà Nội. Do hơi vội, người biên tập xử lý thông tin trên page đã ghi thiếu và gây hiểu lầm", vị cán bộ đại diên phân trần.

Cán bộ Công an huyện bé trai sơ sinh.

Đề xuất khen thưởng 5 công dân

Thông tin cụ thể về vụ việc, Công an huyện Gia Lâm cho biết, trước đó vào khoảng 17h50 ngày 18/8, chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, tạm trú tại đường Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ) xuống tầng 1 để lấy xe đi ra ngoài, thì có nghe thấy tiếng khóc giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở trong khu vực nhà trọ.

Đi tìm xung quanh, chị Phương phát hiện một cháu bé sơ sinh bị kẹt trong khe tường giữa hai nhà nên chạy ra đường nhờ người giúp đỡ, cứu bé.

Lúc này, anh Nguyễn Lương Bằng (SN 2001) và anh Nguyễn Duy Tuân (SN 1996) là những người tạm trú gần khu vực nhà trọ đã chạy đến, do khe tường quá hẹp không thể dùng tay để đưa cháu bé ra ngoài được nên anh Bằng và anh Tuân đã dùng khoan và búa để phá tường.

Cùng lúc đó, lực lượng Công an huyện Gia Lâm và Công an thị trấn Châu Quỳ có mặt để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực hiện trường sự việc.

Lực lượng sau đó phối hợp với chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976) là nhân viên của Trung tâm y tế Trâu Quỳ và anh Vũ Văn Thê (SN 1979) đưa cháu bé đi cấp cứu.

Trong vụ việc này, Công an huyện Gia Lâm đã báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND huyện xét, khen thưởng gương "người tốt việc tốt" đối với 5 công dân đã tham gia giải cứu cháu bé.

5 công dân này gồm: chị Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, người phát hiện, tìm kiếm cháu bé); anh Nguyễn Lương Bằng và anh Nguyễn Duy Tuân (người trực tiếp phá tường và đưa cháu bé ra ngoài); chị Phạm Thị Quỳnh Thư (SN 1976 - người đưa cháu bé đến Trung tâm y tế Trâu Quỳ cấp cứu); anh Vũ Văn Thê (SN 1979 - người lái xe đưa cháu bé đến các bệnh viện cấp cứu).