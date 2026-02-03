Công an hướng dẫn cô bán rau, chú sửa xe làm ngay một việc mỗi ngày để "yên tâm làm ăn", không lăn tăn nộp thuế

Có thể thấy, câu chuyện chính sách thuế thời gian gần đây không còn là vấn đề “xa vời” với riêng doanh nghiệp hay giới kinh doanh lớn, mà đã lan tỏa tới từng khu dân cư, từng hộ buôn bán nhỏ lẻ. Ngay cả những cửa hàng tạp hóa trong ngõ phố cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng trước các quy định mới, từ cách kê khai đến nghĩa vụ thực hiện.

Trước thực tế đó, lực lượng công an phường đã chủ động tiếp cận cơ sở, tận tình giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu đúng, làm đúng, qua đó tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình chấp hành chính sách thuế của Nhà nước.

Đặc biệt, với những ngôn từ thân thiện, gần gũi pha chút hài hước cùng những hình ảnh minh họa bắt mắt, nhiều trang mạng xã hội của công an phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành phương tiện truyền thông pháp luật hiệu quả, hấp dẫn, thu hút người xem.

Đồ họa phổ biến quy định pháp luật về thuế cho hộ kinh doanh nhỏ - Nguồn: CAP Tân Hưng.

Chẳng hạn, trang fanpage của Công an phường Tân Hưng viết: “Cô chú bán tạp hóa, bán rau, sửa xe nhỏ lẻ… đọc kỹ bài để khỏi lo từ năm 2026 nhá.

Cô chú chắc đã nghe nhiều đến “bỏ thuế khoán, ghi sổ phức tạp, phải dùng phần mềm, phải kê khai đủ thứ…nhưng trên thực tế, từ năm 2026, Nhà nước hỗ trợ cô chú rất nhiều.

Cụ thể: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu bằng hoặc nhỏ hơn 500 triệu đồng/năm không thuộc diện chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN. Nhà nước chỉ cần biết cô chú bán hàng được bao nhiêu, nên hãy ghi chép những hàng hoá cô chú bán được…

Ví dụ cụ thể - Cô chú dễ hiểu

Tiệm tạp hóa

• Bán trong ngày: 2.500.000đ

• Mua hàng: 1.800.000đ

Doanh thu ghi sổ: 2.500.000đ

Bán rau

• Bán buổi sáng: 900.000đ

• Tiền mua rau: 700.000đ

Doanh thu: 900.000đ

Sửa xe

• Thu tiền sửa: 300.000đ

• Mua phụ tùng: 180.000đ

Doanh thu: 300.000đ..."

Sau khi đưa những ví dụ rất ngắn gọn, cụ thể, trang fanpage của Công an phường Tân Hưng kết luận: “Cô chú nhớ 3 dòng là đủ: Bán được bao nhiêu → ghi bấy nhiêu. Chỉ ghi tiền bán → không ghi tiền mua. Doanh thu dưới 500 triệu/năm → KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ. Cô chú đừng tự đoán, đừng nghe tin đồn. Cô chú đọc là hiểu. Hiểu là yên tâm. Yên tâm để làm ăn”.

Hình minh họa nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định khi tham gia giao thông - Nguồn: CAX Bình Chánh

Cũng với hình thức, ngôn từ tương tự gần gũi với người dân, Công an phường Chánh Hiệp nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, phòng, chống trộm cắp dịp Tết. Công an xã Củ Chi nhắc nhở “hội chị em bạn dì” chia sẻ cẩm nang “chơi hụi không đi tù, trong đó nhấn mạnh: “Chào các đồng môn "Hụi viên" và các "Chủ hụi" quyền năng! Chơi hụi là để giúp nhau lúc kẹt tiền, chứ không phải chơi trò trốn tìm ra nước mắt. Hụi mong manh, lằn ranh giữa tương trợ và "tương tác" lẫn nhau cực ngắn! Hãy thượng tôn pháp luật để hụi mãi là tình thân!”.

Còn Công an xã Nhà Bè viết: “Tết sắp đến rồi, xin đừng “vung tay quá trán”. Gặp nhau để gây thương nhớ, không phải gây thương tích nha bà con! Rượu bia vào → lý trí ra. Nóng giận 1 phút = mất vui, mất tiền, có khi mất luôn cái Tết. Ai có dấu hiệu quá đà, né ra cho lành, cần thì báo Công an xã hỗ trợ liền! Sao cũng được, Bình yên là được! (không vi phạm pháp luật)…”.

Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng đã và đang đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền pháp luật theo hướng trực quan, sinh động và ứng dụng công nghệ, thay vì phương pháp truyền thống.

Các hình thức mới bao gồm tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền qua mạng xã hội, phát tờ rơi, và tổ chức các chuyên đề tại trường học, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.