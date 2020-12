Công an Hòa Bình ra quân tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết nguyên đán

Ngày 15/12, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 15/12/2020 đến 28/02/2021).



Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên môn nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, thành phố chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại gây mất ổn định về an ninh chính trị của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình ra quân diễu hành.

Xác lập chuyên án triệt phá các ổ, nhóm tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các ổ, nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm giết người; cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp.. các hoạt động cờ bạc, tín dụng đen..

Đẩy mạnh đấu tranh các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến trọng điểm.

Cảnh sát diễu hành trên đường ở Hòa Bình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như: lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra vũ trang ban đêm.

Thời gian tấn công tội phạm bắt đầu từ 15/12/2020 đến 28/02/2021.

Cùng với đó, lực lượng Công an còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường lập hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã, phường, hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhân dân đón một cái Tết an bình.