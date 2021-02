Công an Hải Phòng thông tin mới nhất việc nam điều dưỡng mắc Covid-19 từng về Cẩm Giàng

Chiều 23/2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ Phòng chống Covid-19 thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện về công tác phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, đại diện Công an TP Hải Phòng thông tin, ngay từ đêm hôm qua, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an quận Lê Chân tiến hành khai thác nam điều dưỡng N.V.Q - bệnh nhân mắc Covid-19 số 2391.

Theo đó, qua điện thoại, bước đầu cơ quan chức năng nắm được thông tin, ngày 23, 24/1, bệnh nhân này đã về TP.Hải Dương, ngày 27/1 về quê ở Cẩm Giàng, ngày 28/1 về Hải Phòng và đến nhà của BN Đ.T.P ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động ăn cơm, từ đó ở lại TP.Hải Phòng.

Vào thời gian bệnh nhân này về tỉnh Hải Dương, tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang diễn biến phức tạp.

Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng với mục tiêu cao nhất để truy vết các F1 và xác định yếu tố hình sự liên quan.

Tuy nhiên, hiện nay BN N.V.Q đang ở trong môi trường cách ly, nên lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn, Công an thành phố sẽ tiếp tục khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Hải Phòng.

Lãnh đạo quận Lê Chân cho biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân N.V.Q và 4 người trong nhà BN này đã được lấy mẫu, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quận đã vận động tuyên truyền người dân trong khu vực phong tỏa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố, cách ly để bảo vệ chính mình và người thân.

Từ hôm qua đến 15h hôm nay, đã truy vết 78 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp BN N.V.Q và BN Đ.T.P, rà soát được 431 F2; Trung tâm Y tế quận và các đơn vị lấy 913 mẫu bệnh phẩm liên quan, 348 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Trong khu phong tỏa có 105 hộ đã tiếp nhận lương thực thực phẩm, nhân dân thấy được sự quan tâm của thành phố và của quận, yên tâm thực hiện cách ly trong khu phong tỏa.

Ngoài ra, quận đã phát thông báo đến tất cả các hộ mặt đường dừng hoạt động tại các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không phải phục vụ nhu yếu phẩm.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết, huyện đã tập trung rất cao đến việc truy vết các F0, xác định được 96 F1, trong đó 64 F1 của BN Đ.T.T (BN 2392 là em gái BN 2391), 32 F1 của BN Đ.T.P, (BN 2391 - nữ điều dưỡng), 452 trường hợp F2.

Huyện đã tăng cường lực lượng phong tỏa xóm 4, thôn Lội động, xã Hoàng Động, hạn chế tối đa người ra vào địa phương, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, cấp phát thẻ ra vào cho người dân, mỗi nhà 3 ngày mới ra ngoài 1 lần.

Huyện đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ thôn 4 xã Hoàng Động, trong thời gian tiếp tục khử khuẩn các khu vực xung quanh.

Toàn huyện đã lấy 1.782 mẫu xét nghiệm của thôn 4, kết quả đều âm tính.

Sau khi nghe các ý kiến, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, Công an thành phố tiếp tục điều tra dịch tễ đối với điều dưỡng Bệnh viện GTVT. Từ đó, rà soát những trường hợp F1, F2 liên quan.

"Nếu xác định điều dưỡng vi phạm quy định phòng dịch, khai báo gian dối, đề nghị Cơ quan CSĐT xử lý hình sự sau khi khỏi bệnh, hoàn tất cách ly tập trung", ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.