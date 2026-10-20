HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Hà Nội tìm người mua sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương'

Minh Tuệ
|

Công an Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm Loramen Plus, dung dịch xịt Lora Men Plus và xịt thơm da Loramen liên hệ cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, liên quan các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành trái phép hóa đơn và Lừa dối khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Hương (SN 1999), biệt danh “cô giáo Hương”, cùng một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi sản xuất, đăng tải các nội dung quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của các sản phẩm gồm: Loramen Plus , dung dịch xịt Lora Men Plus và xịt thơm da Loramen.

Nguyễn Thị Hương, tức “cô giáo Hương” tại cơ quan công an.

Các sản phẩm này được quảng cáo có công dụng kéo dài thời gian quan hệ tình dục, tăng cường khả năng sinh lý nam giới. Những nội dung quảng cáo trên có dấu hiệu khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của sản phẩm, từ đó đặt mua và sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho cơ quan công an.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo liên quan những sản phẩm trên để phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Thông tin cung cấp đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Ngọc, số điện thoại 0947235813.

Vũ Thành Đạt SN 1989 ra đầu thú
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại