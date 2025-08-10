HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Phạm Trang; Ảnh: Như Hoàn |

Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm) đã diễn ra chương trình “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” do Công an TP Hà Nội tổ chức

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô

Cùng với đó là hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố

Hàng nghìn người dân và du khách đã có dịp chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật, xử lý tình huống thực tế đầy ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân

Các tiết mục võ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện nhiều tình huống giả định như khống chế đối tượng có hung khí, trấn áp đối tượng cướp giật, vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ...

Mỗi động tác đều được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện trình độ kỹ thuật cao và bản lĩnh vững vàng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Đặc biệt, phần phối hợp đồng đội trong các tình huống truy bắt tội phạm cho thấy sự nhịp nhàng, ăn ý giữa các chiến sĩ, phản ánh quá trình huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản.

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025)

