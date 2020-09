Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị Thảo "đại bàng" chặn đường, đánh đập

Ngày 13/9 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video dài gần 1 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh tên Y. ở xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, bị đánh đập.

Nội dung video cho thấy người đánh em Y. được gọi là Thảo "đại bàng", hoặc Thảo "chị đại". Ban đầu, Thảo "đại bàng" đeo khẩu trang, ngồi trên yên xe máy, còn em Y. đứng dưới đường. Sau khi nói vài câu, Thảo "đại bàng" bất ngờ vung tay đập, tát mạnh vào mặt em Y.

Do bị tát mạnh, em Y. sợ hãi chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc. Trong lúc Thảo "đại bàng" đánh em Y., xung quanh có nhiều người nhưng không ai can ngăn mà còn cổ vũ Thảo.

Một người chứng kiến vụ việc này dùng điện thoại di động quay video rồi tung lên Facebook, báo Tuổi trẻ trích đăng nội dung của clip trên mạng xã hội.

Em Y. bị người xưng là Thảo "đại bàng" chặn đánh trên đường đi học về. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV báo Thanh niên, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND xã Thành Trực, xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương.



"Bước đầu, chúng tôi xác định em học sinh bị đánh tên là Y. Người đánh là em Thảo (16 tuổi), cả hai đều ở xã Thành Trực. Ngày 11/9, khi em Y. trên đường đi học về thị bị Thảo chặn đường hỏi chuyện rồi đánh.

Ngày 14/9, công an xã phối hợp với Công an huyện Thạch Thành mời và yêu cầu những người liên quan đến để làm rõ vụ việc. Dù chưa rõ nguyên nhân gì, nhưng hành vi đánh người là phải xử lý nghiêm khắc. Còn nhiều người khi chứng kiến chỉ đứng xem, hoặc quay clip cũng cần có biện pháp nhắc nhở", ông Long nói.

Ông Long cho biết thêm, em Thảo đã bỏ học nhiều năm nay. Bố mẹ Thảo đi làm ăn xa, để Thảo ở nhà với ông bà nội. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định. Do em Thảo cũng mới 16 tuổi nên theo ông Long, do chưa có kết luận vụ việc chính thức từ cơ quan công an nên phương án xử lý vẫn phải chờ.

Hiện, Công an huyện Thạch Thành đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tổng hợp