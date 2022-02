Công an điều tra vụ con nợ chở thi thể chủ nợ ném ở cửa biển

Ngày 19/2, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Văn Dũng (SN 1988, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Liên quan đến vụ việc, một người đàn ông tên Đinh Công Nhật (SN 1986, trú huyện Phù Mỹ) đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Nhật và Dũng quen biết nhau. Nhật vay của Dũng số tiền 28 triệu đồng nhưng đã quá hạn cam kết mà không trả. Dũng vì vậy đã nhiều lần đến nhà Nhật đòi tiền.

Ngày 6/1, Dũng đến nhà Nhật nhiều lần nhưng không gặp. Chiều cùng ngày, Dũng vô tình gặp Nhật tại bến thuyền An Mỹ. Tại đây, 2 bên cãi vã việc trả tiền nợ nên Nhật xô ngã Dũng dẫn đến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Nhật đã dùng thuyền chở Dũng lúc này đang bất tỉnh đi ném ở cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Sau khi gây án, Nhật rời khỏi địa phương vào TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) làm nghề đánh cá thuê.

Giữa tháng 2/2022, Nhật trở về nhà thì bị cơ quan điều tra triệu tập làm rõ. Tại cơ quan công an, Nhật bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

"Chúng tôi đang làm rõ vụ việc, nếu xác định đủ chứng cứ ông Dũng tử vong do bị đánh đập, vứt xác ở cửa biển Đề Gi, Công an Bình Định sẽ khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can", đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết.

