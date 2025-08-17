HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an điều tra thi thể bé gái nổi trên mặt hồ ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng |

Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh thi thể một bé gái nổi trên mặt hồ ở phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 16/8, người dân phát hiện một thi thể bé gái nổi trên mặt hồ Thùng Đấu thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh ) và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Ninh đã tới hiện trường xác minh vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là cháu D. N. A. D ( SN 2013, ở phường Bắc Giang).

Tối 15/8/2025, cháu D có xin mẹ ra bờ hồ để vẽ tranh, hóng gió. Sau đó không thấy D về nhà, gia đình đã đi tìm.

Hiện Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

