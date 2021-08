Công an Đà Nẵng giúp nông dân thu hoạch lúa chín trong ngày giãn cách

Thiếu tá Đặng Duy Tân, Trưởng Công an xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cho biết: Tính đến 27/8, trên địa bàn xã Hòa Khương ghi nhận 4 ca F0, 55 ca F1, một khu dân cư bị phong tỏa cứng. Những ngày sắp tới, ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng Công an, dân quân, dân phòng xã sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tranh thủ thời gian tiếp tục giúp đỡ các hộ dân thu hoạch lúa, hoa màu..., để người dân an tâm chấp hành tốt chủ trương của TP về công tác phòng, chống dịch COVID-19.