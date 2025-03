Công an Bắc Ninh thông báo: Người bị hại từng chuyển tiền vào tài khoản 0983758869 mở tại BIDV khẩn trương liên hệ làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án hình sự: Lê Quang Lập, sinh năm 1993 ở khu 7, Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại thôn Đại Chu, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày 07/3/2025.

Qua quá trình điều tra vụ án, xác định bị can đã sử dụng tài khoản Facebook "Mẫu Thượng Thiên" đăng bài làm thầy cúng, làm bùa ngải, các video thực hiện nghi lễ hầu đồng,...để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Số tiền chiếm đoạt được bị hại chuyển khoản đến tài khoản của đối tượng (Số tài khoản: 0983758869 mở tại ngân hàng BIDV).

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị ai là bị hại thì kịp thời báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Trung tâm cảnh sát Công an tỉnh Bắc Ninh đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Văn Quân - SĐT 0862.678.991) để tiếp nhận, xử lý.

Thông tin trên được đăng tải trên trang facebook Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh để quần chúng nhân dân nắm được.