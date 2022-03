Xôn xao clip con trai Xuân Bắc khóc nấc sau khi bị mẹ phát hiện xem ảnh nhạy cảm

Vừa qua, vụ việc vợ Xuân Bắc đập điện thoại của con vì phát hiện những hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm khiến dân mạng dậy sóng tranh cãi trái chiều.

Trong khi số ít người đồng tình với việc cảnh báo phụ huynh khi để con cái dùng điện thoại của bà xã Xuân Bắc, số khác lại cho rằng hành động của Hồng Nhung đã vô tình làm ảnh hưởng đến Bi Béo, đặc biệt là khi cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì.

Trước trào lưu hashtag "Giải cứu Bi Béo" của một số dân mạng, bà xã Xuân Bắc đã có câu trả lời đanh thép trên Người đưa tin:

"Tôi thấy buồn cười, con tôi thì tôi phải thương chứ, không cần ai thương hại. Thương Bi mà ném đá mẹ Bi thì thương cái gì? Họ... thương Bi quá! Tìm hiểu về giới tính không xấu, nhưng cách tìm hiểu thế nào mới quan trọng.

Ở tuổi của con tôi, tìm hiểu về giới tính là không sai nhưng tìm hiểu thế nào mới quan trọng. Không ai thương con bằng mẹ, đừng có thương vay khóc mướn như thế".

Đồng thời, Hồng Nhung cũng cho biết tình cảm mẹ con của cô với Bi Béo vẫn tốt đẹp, cậu bé cũng không bị tổn thương tâm lý hay giận hờn mẹ.



Mới đây nhất, netizen lại xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Bi Béo khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ sửa sai khi bị mẹ phát hiện bất thường trong điện thoại.

Cậu bé vừa khóc vừa nói:"Hôm qua mẹ có vào Facebook của con và mẹ phát hiện ra con vào một số nhóm, con cũng có sử dụng một số ngôn ngữ không hợp lý. Lúc mẹ nói thì con cảm thấy đúng là nó không hợp lý thật. Thế nên bây giờ con sẽ nghỉ chơi với những người độc hại và điều chỉnh lại ngôn ngữ cả ở trên mạng lẫn ở ngoài đời ạ".

Theo chia sẻ của mẹ Bi Béo trong clip, cả Xuân Bắc cũng đã từng nhắc nhở con trai về việc tham gia các hội nhóm không phù hợp. Khi bị trách cứ vì chưa chịu rút kinh nghiệm, Bi Béo giải thích:

"Con thưa bố và thưa mẹ, ngày đó con có nhận thức ra rồi và con có out ra những nhóm kia, nhưng do bản thân con còn trẻ con và chưa suy nghĩ được kỹ nên con vẫn bị mời vào những nhóm đấy. Bây giờ con chắc chắn là đã hiểu ra rồi và con sẽ out hoàn toàn tất cả, kể cả những người bạn của con nói chuyện không đâu vào đâu, kể cả con nữa ạ".

Sau lời hối lỗi chân thành của Bi Béo, bà xã Xuân Bắc vẫn nghiêm khắc nhắc nhở con không dùng mạng xã hội khi chưa nhận thức đầy đủ. Hồng Nhung cho rằng như vậy là vô giáo dục và chắc chắn cậu sẽ chịu sự quản thúc chặt chẽ từ gia đình. Bản thân Bi Béo cũng ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt mà mẹ đưa ra.

Clip Bi Béo vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ.

https://soha.vn/con-trai-xuan-bac-khoc-nac-hua-khong-choi-voi-ban-xau-sau-khi-bi-me-phat-hien-xem-anh-18-20220315001220894.htm