Con trai thầy Park đáp trả HLV Indonesia: "Hãy dừng đổ lỗi, trình độ 2 đội quá chênh lệch"

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong phàn nàn vì việc đội nhà nhận bàn thua oan uổng:

"Tôi không có nhiều điều để nói khi đội bóng của tôi thua 0-3. Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng này. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, bàn mở tỉ số đã được ghi trong thế việt vị nhưng trọng tài biên cờ đã không phất cờ. Một quyết định quan trọng như vậy đáng lẽ phải được đưa ra một cách chính xác".

Dòng trạng thái của con trai thầy Park trên MXH.

Khi biết được những nhận xét của HLV Shin Tae-yong, anh Park Chan-sung đã đăng một dòng trạng thái phản bác lại trên trang facebook cá nhân: "Stop making excuses! It was just different class of players and manager", tam dịch là: "Hãy ngưng đỗ lỗi. Đơn giản là trình độ cầu thủ và HLV quá chênh lệch".

Ở phần bình luận của bài viết kể trên, anh Park Chan-sung nhận được những sự đồng tình của các CĐV.

HLV Shin Tae-yong có quyền phàn nàn khi đội nhà thua trận. Tuy nhiên phải khẳng định rằng U23 Indonesia đã tỏ ra lép vế hoàn toàn trước U23 Việt Nam ở trận đấu này.

https://soha.vn/con-trai-thay-park-dap-tra-hlv-indonesia-hay-dung-do-loi-trinh-do-2-doi-qua-chenh-lech-2022050622490857.htm