Con trai quên xả bồn cầu, mẹ phát hiện bí mật kinh hoàng

Chỉ vì một lần cậu con trai quên xả bồn cầu, người mẹ vô tình phát hiện dấu hiệu bất thường trong nước tiểu của con. Kết quả, không chỉ cậu bé mà cả anh trai và chính người mẹ cũng bị chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp liên quan đến thận.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật chính trong câu chuyện là Tiểu Dũng (tên đã thay đổi), 14 tuổi, quê ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang. Cách đây khoảng 5-6 năm, khi Tiểu Dũng mới học lớp 3, trong một lần đi vệ sinh về quên xả bồn cầu, mẹ em bất ngờ thấy trong bồn có nhiều bọt bất thường, lâu tan. Nghi ngờ, bà liền hỏi con thì được biết tình trạng này đã kéo dài 1-2 tháng. Lúc ấy, người mẹ không khỏi xót xa bởi bản thân bà và con trai lớn đều đang mắc bệnh thận.

Kết quả kiểm tra cho thấy Tiểu Dũng có biểu hiện tiểu ra máu, protein niệu. Sau điều trị, em được xuất viện nhưng một năm sau, bệnh tình tái phát và dần tiến triển thành suy thận mạn tính. Từ đó, cậu bé phải uống thuốc hằng ngày, kiêng khem nhiều thứ, kể cả trái cây và vận động cũng bị hạn chế.

Không lâu sau, người anh trai cũng rơi vào tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối (urê máu cao), buộc phải ghép thận khi mới 15 tuổi. Các bác sĩ sau đó xác định cả hai anh em mắc hội chứng Alport - một căn bệnh di truyền hiếm gặp gây tổn thương thận, tai và mắt. Điều may mắn là bệnh nhân Alport sau khi ghép thận thường không tái phát bệnh.

Đến nay, cả Tiểu Dũng và anh trai đều đã được ghép thận thành công, còn người mẹ vẫn phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Bác sĩ Ngô Kiến Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Thận học, Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang, cho biết: dấu hiệu sớm của hội chứng Alport thường là tiểu ra máu, protein niệu, nhưng ở trẻ em rất dễ bị bỏ sót. Vì vậy, những gia đình có người mắc bệnh thận mạn tính nên làm xét nghiệm gen để phát hiện sớm, đồng thời điều trị bằng thuốc nhằm trì hoãn bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối.

Nguồn và ảnh: ETToday